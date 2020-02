Die Linke.queer fordert CSD-Verbot für FDP und CDU

FDP und Liberale Schwule und Lesben (LiSL) bei einem früheren CSD. Nach dem Willen von Die Linke.queer sollten sie nicht mehr teilnehmen dürfen (Bild: LiSL Deutschland / facebook

Die Bundes­arbeitsge­meinschaft Die Linke.queer hat am Mittwoch angesichts der Minister­präsidenten­wahl in Thüringen gefordert, FDP und die Unionsparteien von CSDs auszuschließen. Grund ist, dass sich FDP-Fraktionschef Thomas Kemmerich am Mittag mit Unterstützung von CDU und AfD im dritten Wahlgang zum Ministerpräsidenten von Thüringen wählen ließ. Bei der Landtagsabstimmung erhielt er 45 Stimmen, den bisherigen Landesvater Bodo Ramelow (Linke) wählten nur 44 Abgeordnete. Kemmerich nahm die Wahl ohne zu zögern an.



"Es stellt einen mit nichts zu rechtfertigenden Dammbruch dar, dass FDP und CDU mit den Stimmen der faschistischen Höcke-AfD einen neuen Ministerpräsidenten in Thüringen installiert haben", so die Linke.queer-Bundessprecher*innen Katharina Jahn, Daniel Bache und Frank Laubenburg. "Der bislang selbstverständliche antifaschistische Konsens, nicht mit der AfD zu kooperieren, wurde heute in Thüringen gebrochen, trotz vorheriger Aussagen von CDU und FDP, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten."



Gegen "Normalisierung der AfD"

Wer mit Faschisten paktiere, disqualifiziere sich selbst. "Als Bewegung müssen wir der anhaltenden Normalisierung der AfD endlich ein Ende setzen und jede Zusammenarbeit konsequent ächten. FDP und Unionsparteien müssen nun von der Teilnahme an den kommenden CSDs ausgeschlossen werden", so die Forderung.



Eigentlich hatten Linke, SPD und Grüne eine Minderheitsregierung in Thüringen angestrebt. Dazu haben sie einen Koalitionsvertrag beschlossen, der auch LGBTI-Themen beinhaltete (queer.de berichtete). CDU und FDP hatten im Vorfeld der Ministerpräsidentenwahl noch erklärt, sie würden nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Die AfD hatte in den letzten fünf Jahren im Erfurter Landtag immer wieder gegen Homo- und Transsexuelle polemisiert (queer.de berichtete).



Die Wahl mit Hilfe der AfD hatte Empörung bei Politikern von SPD, Grünen und Linken ausgelöst. Der schwule Jusos-Chef Kevin Kühnert schrieb bei Twitter: "Der Tabubruch, der AfD zu echter Macht verholfen zu haben, wird nun für immer mit @CDU und @fdp verbunden sein. Die Masken sind gefallen. Es werden jetzt spannende Tage. Wachsamkeit ist das Gebot der Stunde." Der Kölner Bundestagsabgeordnete Sven Lehmann, Sprecher für Queerpolitik der Grünen, erklärte auf Twitter in Richtung CDU und FDP: "Ihr solltet Euch schämen!"



Bereits 2013 hatte der Streit um einen CSD-Ausschluss der CDU in Berlin für Aufregung gesorgt. Die Pride-Organisatoren begründeten den spektakulären Schritt im Wahljahr damit, dass die Bundespartei damals die Gleichbehandlung von Homosexuellen ablehnte (queer.de berichtete). Nach vielen Diskussionen durften schließlich die Lesben und Schwulen in der Union (LSU) mit einem Wagen am CSD teilnehmen (queer.de berichtete). (dk)

FDP-Parteichef Christian Lindner gab sich am Nachmittag keiner Schuld bewusst: "Im Landtag ist Thomas Kemmerich als Kandidat der Mitte angetreten und wurde zum Ministerpräsidenten gewählt." Er behauptet, es gebe keine Zusammenarbeit mit der AfD.



Update 18.10h: SPDqueer sieht Fortschritte bedroht



Während die Bundes-Spitzen von CDU und CSU am Nachmittag teilweise auf deutliche Distanz zu den Vorgängen in Thürigen gingen und Neuwahlen forderten, sprach die SPDqueer in einer Stellungnahme von "einem gefährlichen Tabubruch". "Von einem Liberalen hätte man erwarten können, Größe zu zeigen und die Wahl nicht anzunehmen", so die kommissarischen Vorsitzenden Carola Ebhardt und Elia Scaramuzza über Kemmerich. "Stattdessen scheint hier die Devise zu sein: Hauptsache regieren, egal mit welchen Mitteln. Dafür wird auch in Kauf genommen, sich von der verfassungsfeindlichen AfD in Thüringen mitwählen zu lassen. Da auch die Thüringer Union diese Wahl unterstützt hat, ist nun klar: Sie ist nach rechts offen." Das müsse auch auf Bundesebene Konsequenzen haben.



"Dass heute in Thüringen ein Ministerpräsident von AfD, CDU und FDP gewählt und unterstützt wurde, ist kein guter Tag für unsere Demokratie, keiner für Weltoffenheit sowie erst recht keiner für die queeren Menschen in Thüringen", so SPDqueer. "Jene Allianz" weise "starke homo-, bi- und trans*-feindliche Bestrebungen auf". Die rot-rot-grüne Landesregierung unter Bodo Ramelow habe in Thüringen viel für queere Menschen erreicht und auch mit einer Minderheitsregierung seien hier noch zahlreiche Fortschritte und Verbesserungen möglich gewesen, wie sie der Koalitionsvertrag festgehalten habe. "Sämtliche Erfolge und Fortschritte für queere Menschen sind nun davon bedroht, wieder zurückgenommen zu werden."