Schwulenberatung Berlin sucht pädagogische Fachkraft für Café/Bistro transfair

Die Schwulenberatung Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt



eine pädagogische Fachkraft für unser Café/ Bistro transfair



in Teilzeit (20- 30 Stunden).



Das transfair ist ein kleines Café/Bistro in unmittelbarer Nachbarschaft zum Ostkreuz-Bahnhof in Friedrichshain. Menschen mit psychischer Beeinträchtigung haben hier die Möglichkeit, sich in Arbeitszusammenhängen und unter Anleitung zu erproben. Für die pädagogisch-fachliche Anleitung suchen wir Verstärkung.



Aufgaben:

- Anleitung von Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung im Rahmen von Arbeitserprobung

- Einsatzplanung für und mit anzuleitenden Klient*innen

- Reflektierende Einzelgespräche mit betreuten Klient*innen

- Sicherstellung eines kundenfreundlichen und serviceorientierten Café-Betriebs

- Weiterentwicklung und Evaluation des Café-Betriebes



Stellenanforderungen:

- Gewünscht ist eine Qualifikation im pädagogischen Bereich (Pädagogik, Sozialpädagogik oder -arbeit, Psychologie, Erzieher*in etc

- Erforderlich sind die Freude am Kochen (Hobbyköch*innen) und das Arbeiten mit Lebensmitteln und Kund*innen des Cafébetriebs

- Fähigkeiten im Umgang mit psychisch beeinträchtigten Menschen

- Explizite Kenntnisse von LSBTI*-Lebenswelten

- Bereitschaft zur Teamarbeit



Bewerbungen bitte per E-Mail an



Bei Fragen bitte an Jörg Duden wenden: