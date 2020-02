CDU-Abgeordneter leugnet Intersexualität

Heute, 09:02h,

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Krauß stellt die vom Bundesverfassungsgericht angeordnete dritte Geschlechtsoption in Frage. Aktuelle Zahlen hätten gezeigt, dass es ein drittes oder noch mehr Geschlechter "nicht im realen Leben" gebe, sagte der 44-jährige Politiker aus dem Erzgebirge gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.



Die Statistik, auf die sich Krauß beruft, widerlegt allerdings seine Leugnung von intergeschlechtlichen und nicht-binären Menschen: Am Donnerstag teilte das Statistische Bundesamt in einer Antwort auf eine Anfrage von Krauß mit, dass im Jahr 2018 von rund 878.500 Lebendgeborenen immerhin 15 Babys ohne die Angaben "männlich" oder "weiblich" ins Geburtenregister eingetragen wurden, Im Jahr 2017 registrierte das Bundesamt 17 solcher Geburten, im Jahr 2016 waren es zehn. Damals dürften Ärzte oder Eltern zudem den meisten intergeschlechtlichen Babys einfach ein Geschlecht zugewiesen haben.

Dritte Geschlechtsoption erst seit Ende 2018

Erst Ende 2018 hatte der Bundestag die Möglichkeit geschaffen, die dritte Geschlechtsoption "divers" in das Geburtenregister eintragen zu lassen. Zuvor gab es nur die Möglichkeiten, "weiblich", "männlich" und "ohne Angaben" zu wählen. Mit dem Gesetzesbeschluss hatte das Parlament ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Herbst 2017 umgesetzt. Die Karlsruher Richter hatten damals entschieden, dass der bisherige Zwang zur Zweigeschlechtlichkeit diskriminierend sei und gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht verstoße (queer.de berichtete).



Nach Auffassung von Krauß stellen die nicht aussagefähigen Fallzahlen die Neuregelung jedoch in Frage. "Es zeigt sich, dass um das vermeintliche dritte Geschlecht ein riesiger Popanz aufgebaut wurde", erklärte der CDU-Bundestagsabgeordnete. Für ihn zeige sich: Ein drittes oder noch mehr Geschlechter gebe es "nicht im realen Leben". Krauß sagte weiter: "Der liebe Gott hat uns doch als Mann und Frau geschaffen – und nicht mit unzähligen anderen Geschlechtern."



Immer wieder LGBTI-feindliche Ausfälle



In den vergangenen Jahren hatte sich der sächsische CDU-Politiker mehrfach LGBTI-feindlich geäußert. Bereits 2016 hatte er als Landtagsabgeordneter trans und intergeschlechtliche Menschen pauschal als Personen verunglimpft, "die sich nicht in die Kategorie Mann oder Frau einordnen lassen wollen" (queer.de berichtete).



Mit falschen Zahlen versuchte er außerdem, lesbische und schwule Partnerschaften abzuwerten: "Hier wird ein Thema vollkommen überbetont", erklärte Krauß in einem Interview. "80 Prozent der Sachsen, die in einer Beziehung leben, haben sich für die Ehe entschieden und 0,001 Prozent für eine eingetragene Lebenspartnerschaft." 2013 ätzte er im Landtag gegen Regenbogenfamilien: "Zum Kinderzeugen braucht man Mann und Frau. Das können Sie in der Bibel nachlesen, aber es gibt auch den einen oder anderen, der in Biologie aufgepasst hat."



Auch den 2014 im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD beschlossenen sächsischen Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie wollte Krauß nicht mittragen (queer.de berichtete). Dieser sei ein "Sammelsurium an Ideen, um die Gender-Ideologie unters Volk zu tragen". (cw/AFP)



Update 11.45h: Scharfe Kritik von den Grünen



Der grüne Bundestagsabgeordnete Sven Lehmann übte am Freitagmittag scharfe Kritik an seinem CDU-Kollegen. "Die Äußerungen von Herrn Krauß sind ideologisch und frei von jedem Wissen", erklärte der queerpolitische Sprecher in einer Pressemitteilung. "Die von ihm zitierten niedrigen Zahlen von Säuglingen mit Geschlechtseintrag 'divers' sind vor allem ein Hinweis auf die fehlende Akzeptanz in der Gesellschaft, dass es mehr gibt als Mann/Frau."



Das Verfassungsgericht sei "da zum Glück weiter" und erkenne, dass Geschlechtervielfalt Realität sei, so Lehmann. "Durch seine engstirnigen und faktenfreien Äußerungen erhöht Herr Krauß den eh schon großen Druck auf Eltern, ihr Kind trotz uneindeutiger Geschlechtsmerkmale als weiblich oder männlich zuzuordnen, sogar durch Zwangsoperationen. Es ist gut, dass diese Operationen demnächst verboten werden sollen, denn sie erweisen sich im späteren Leben oft als traumatisch."



Eine liberale Demokratie und pluralistische Gesellschaft erkenne man daran, wie sie mit Minderheiten umgehe, sagte der Grünen-Abgeordnete. "Je kleiner sie sind, desto stärker muss der Staat sie vor Diskriminierung und Ausgrenzung schützen und unterstützen. Diese historische Lehre und daraus folgende Verantwortung hat Herr Krauß offensichtlich nicht verstanden."



(Gott-Zitat von Krauß nachträglich ergänzt)