Trans Junge begründet Amoklauf mit Mobbing

Die STEM School in Highlands Ranch, Colorado am Tag der Attacke (Bild: DP)

Nach der Schussattacke an der STEM School in Highlands Ranch im US-Bundesstaat Colorado im vergangenen Jahr hat sich der erste der beiden mutmaßlichen Täter des Mordes schuldig bekannt. Als trans Junge sei er wiederholt von seinen Mitschüler*innen gemobbt worden, sagte der 16-Jährige zur Begründung seiner Tat, wie US-Medien am Freitag unter Berufung auf Dokumente des Gerichts in Castle Rock berichteten.



Klassenkamerad*innen hätten sich immer wieder über ihn lustig gemacht, ihn als "sie" bezeichnet und seine Transition als "widerlich" verurteilt, hatte der trans Junge in den polizeilichen Vernehmungen angegeben. Deshab habe er gewollt, dass sie "schlimme Dinge erleben" und "genauso traumatisiert werden" wie er selbst.

Ein Toter, acht Verletzte

Bei dem Vorfall am 7. Mai 2019 waren ein 18 Jahre alter Junge getötet und acht weitere Jugendliche verletzt worden. Der 16-Jährige soll zusammen mit einem heute 19-jährigen Mitangeklagten in die Schule eingedrungen sein und an zwei unterschiedlichen Orten das Feuer eröffnet haben. Die Waffen soll der Ältere besorgt haben.



Dem trans Jungen droht nun lebenslange Haft. Sollte er in ein Sonderprogramm für minderjährige Straftäter aufgenommen werden, könnte er laut Gericht in 20 bis 25 Jahren mit einer Freilassung rechnen.



Der ältere Mitangeklagte hatte auf nicht schuldig plädiert. Er soll am 14. April für eine weitere Anhörung vor Gericht erscheinen. Das Urteil soll am 18. Mai verkündet werden. (dpa/cw)