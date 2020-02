Moskau: Empörung über Freispruch nach Tötung eines schwulen Mannes

Der getötete Roman und der Tatort

Heute, 16:32h,

Ein Moskauer Bezirksgericht hat am Freitag einen Mann, der wegen Mordes an einem Schwulen angeklagt war, nur wegen einfacher Körperverletzung an dem Partner des Verstorbenen zu einem Jahr und elf Monaten Hausarrest verurteilt. Nach rund sieben Monaten Untersuchungshaft setzte das Gericht den Angeklagten unter entsprechenden Auflagen auf freien Fuß.



Zu der tödlichen Auseinandersetzung war es am Sonntag, den 30. Juni 2019, in den frühen Morgenstunden am Kursker Bahnhof im Osten der Innenstadt Moskaus gekommen (queer.de berichtete). Der alkoholisierte Angreifer hatte ein schwules Paar, Evgeny E. und Roman Y., zunächst homophob beleidigt, als die Männer auf ein Taxi warteten, und dann Evgeny gegen den Kopf geschlagen. Das Paar nahm seine Verfolgung auf. Der Angreifer setzte dann ein Messer ein und verletzte damit Evgeny leicht und Roman tödlich – nach einem Stich ins Herz fiel dieser nach wenigen Sekunden um und verstarb noch vor Ort. Andere Passanten rangen schließlich den Angreifer zu Boden, während Wiederbelebungsversuche an dem 47-Jährigen erfolglos blieben.

Direktlink | Eine Überwachungskamera hatte das tödlichen Geschehen aufgezeichnet

Die Staatsanwaltschaft hatte den zum Tatzeitpunkt 38 Jahre alten Angreifer aus der Region um Rostow wegen Mordes und einfacher Körperverletzung (an Evgeny) angeklagt, dazu umfangreiche Beweise vorgelegt und auch Homophobie als Motiv beschrieben – der Staatsanwaltschaft betonte in der Verhandlung, es sei deutlich, dass der Angreifer den Tod des Mannes bewusst in Kauf genommen habe, und verwies auf den nicht wiedergutzumachenden Schmerz, den der Verlust des Partners für Evgeny und der Verlust des Sohnes für Romans Mutter darstelle. Sie war an einem Verhandlungstag zusammengebrochen.

Jury folgte Angeklagtem

Der Angeklagte hatte die Tat zwar Medienberichten zufolge vor Gericht gestanden, aber eine Tötungsabsicht abgestritten und eine Verurteilung nach einem Paragrafen für Körperverletzung mit Todesfolge gefordert. Dabei habe er – entgegen Aufnahmen einer Überwachungskamera – angegeben, Roman sei gestorben, nachdem er auf das Messer gefallen sei.



Die Jury kann Anklagepunkte nicht abändern – und gab bei der Verhandlung am letzten Donnerstag bekannt, bezüglich Mord auf "nicht schuldig" bekannt zu haben. Am Folgetag verkündete das Gericht das Strafmaß für die zugestandene einfache Körperverletzung – das Tatmotiv Hass auf eine bestimmte soziale Gruppe wurde dabei verschärfend bewertet. Der überlebende Partner des Getöteten wurde vor Gericht von der queeren Organisation "Stimul" vertreten. Sie gab bereits nach der Verkündung des Jury-Spruchs bekannt, Berufung einlegen zu wollen.



Der Freispruch des Angeklagten vom Mord-Vorwurf sorgte für viele Presseberichte

Mehrere LGBTI-Verbände riefen am Montag dazu auf, unter einem bestimmten Regenbogen-Hashtag und mit einer (ebenfalls russischsprachigen) Petition Gerechtigkeit für Roman einzufordern. Sie verlangen ein neues Urteil und eine klare Ablehnung und Verfolgung von Gewalt gegen LGBTI. Hassverbrechen müssten Konsequenzen haben, so die Organisation "Coming-out". Das Urteil und das Klima der Rechtlosigkeit sendeten verheerende Signale: Bereits jetzt feierten Extremisten wie ein bekannter Homo-Gegner aus St. Petersburg in sozialen Netzwerken, dass sie LGBTI straflos verfolgen und töten könnten. (nb)