"Bild" fragt: "Ist die CDU modern genug für einen schwulen Kanzler?"

Heute, 10:10h,



Die Homepage des Boulevardblatts am Mittwochvormittag (Bild: bild.de)

Beim Aufrufen von bild.de prangt den Lesern am Mittwochvormittag mit großen Lettern die Aufschrift "Ist die CDU modern genug für einen schwulen Kanzler?" entgegen – daneben befindet sich ein Bild von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und seinem Ehemann Daniel Funke, den der CDU-Politiker aus Nordrhein-Westfalen 2017 geheiratet hatte (queer.de berichtete).



Mit diesem kostenpflichtigen Artikel macht das Boulevardblatt nach dem überraschenden Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer auf, erst darunter folgt eine Geschichte zu dem konservativen Haudegen Friedrich Merz, der bei seiner letzten Bewerbung für den CDU-Chefposten 2018 vom Berliner Ex-Regierungschef Klaus Wowereit als homophob kritisiert worden war (queer.de berichtete).

Homophobe Werte-Union antwortet nicht

In dem Artikel zitiert "Bild" mehrere Politikexperten und Politiker – und konstatiert, dass Spahn viele "Initiativen, die der schwulen Community helfen", durchsetze, etwa PrEP zur Kassenleistung zu machen oder das Verbot von "Homo-Heilung" durchzusetzen. Andererseits sei er "auf bestimmten Feldern ein Konservativer". Dies mache seine Wahl angesichts des CDU-Richtungsstreits "komplizierter". Angesichts dessen sei es bezeichnend, dass die homophobe Werte-Union, die die Nähe zur AfD sucht, eine "Bild"-Anfrage zu diesem Thema unbeantwortet gelassen habe. Dennoch sagen CDU-Politiker wie Ex-Gesundheitsministerin Kristina Schröder oder der offen schwule Hamburger Ex-Bürgermeister Ole von Beust, dass ein Schwuler an der Spitze der CDU kein Problem mehr darstelle. Der Artikel schließt mit Meinungsforscher Hermann Binkert, der mit den Worten zitiert wird: "In allen Parteien gibt es profilierte homosexuelle Politiker."



Die meisten "Bild"-Leser sind aber offenbar keine Spahn-Fans: Bei der (nicht repräsentativen) Umfrage, wer Unionskanzlerkandidat werden solle, liegt er unter vier Männern auf dem letzten Platz – mit ganzen neun Prozent der Stimmen. Klarer Liebling der "Bild"-Fans ist Friedrich Merz.







In sozialen Netzwerken wird der Artikel wegen seiner plumpen Fragestellung kritisiert. Der deutsch-ghanaische Ex-Fußballnationalspieler Hans Sarpei, der in den Nullerjahren unter anderem in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen gespielt hatte, merkte über die Headline sarkastisch an: "Nächste Folge: Warum nicht mal ein N****?"



Werbetexter Peter Breuer ergänzte süffisant: "Homosexualität ist bekanntlich erst seit wenigen Jahren 'modern'." Die CDU müsse daher beobachten, "ob sich dieser Trend langfristig durchsetzt". (dk)