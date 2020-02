Schwulenberatung Berlin sucht Mitarbeiter*in für Empfang

Heute, 10:39h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt



eine*n Mitarbeiter*in für den Bereich Empfang

am Standort Hermannplatz in Teilzeit (ca. 30 Std).



Die Schwulenberatung Berlin bietet Beratung und Unterstützung für schwule Männer, trans* und inter* Menschen und Menschen mit HIV und Hepatitis.



Am Standort Hermannplatz befindet sich seit Ende 2018 das Kooperationsprojekt Checkpoint BLN (www.checkpoint-bln.de). Ab März 2020 kommen weitere Beratungsprojekte der Schwulenberatung Berlin hinzu. Aufgrund der damit verbundenen Erweiterung der Öffnungszeiten soll das Empfangsteam verstärkt werden. Die Empfangstätigkeit wird im Schichtdienst am Standort Hermannplatz ausgeführt. Vertretungen an den anderen Standorten der Schwulenberatung Berlin in Charlottenburg und Kreuzberg können anfallen.



Aufgaben u.a.:

- Telefonannahme, Weiterleitung von Anfragen

- Terminvereinbarungen online, telefonisch oder per Email

- Erklärung der Abläufe für Nutzer*innen

- Organisation empfangsbezogener Arbeitsabläufe

- Vor- und Nachbereitung/Mithilfe bei Veranstaltungen

- Versand von Informationsmaterialien



Voraussetzungen:

- Freundliche und höfliche Umgangsformen

- Bereitschaft zur Arbeit im Schichtdienst und an ggf. Wochenenden

- Explizite Kenntnisse der LSBTI*-Lebenswelten

- Sprachkenntnisse in Deutsch (C1 oder höher), Englisch (B2 oder höher)

- Sorgfältige, selbständige Arbeitsweise

- teamfähig, engagiert und flexibel



Erwünscht:

- Berufserfahrung im Bereich Empfang oder Kundenservice

- Zugehörigkeit zu LSBTI*

- Kenntnisse zu HIV, STI, Hepatitiden, Drogenkonsum

- Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen



Aussagekräftige Bewerbungen

bitte bis zum Mo 24. Februar 2020 mit Kennwort A3/2020/02 Empfang

- per E-mail an oder

- per Post an: Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin



Bewerbungen von HIV-positiven Menschen und/oder Menschen mit Migrationserfahrung, trans* und inter* Menschen sind herzlich willkommen.



Bei Fragen bitte an Stephan Jäkel wenden: