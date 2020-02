Transfrau mehrfach von Männergruppe beleidigt

kris krüg / flickr) Die Berliner Polizei meldet – anders als die Behörden in den meisten anderen Städten – homo- oder transphobe Übergriffe stets in ihren Polizeiberichten (Bild:

Eine Transfrau ist nach eigenen Angaben bereits wiederholt von einer Männergruppe in Berlin transphob beleidigt worden. Das meldete die Hauptstadt-Polizei am Mittwochmittag. Der letzte Vorfall habe sich demnach am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr in der Böhmischen Straße ereignet.



Die 64-Jährige sei demnach zu Fuß unterwegs gewesen und habe – wie bereits zwei Wochen zuvor – Beschimpfungen aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität über sich ergehen lassen müssen. Diese seien von mehreren bisher unbekannt gebliebenen Männern ausgegangen, zu deren Identität die Polizei bislang keine weitere Angaben gemacht hat.



Weiter erklärte die Polizei, dass der Staatsschutz beim Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen habe. Dies ist bei Fällen von vermuteter Hasskriminalität in der Bundeshauptstadt üblich.

Weiterer Übergriff am vergangenen Sonntag

Bereits am Sonntag hatte es in Neukölln nach Polizeiangaben einen Übergriff auf eine Transfrau gegeben: Zwei unbekannte Männer hätten das 51-jährige Opfer demnach "homophob beleidigt", angegriffen und verletzt (queer.de berichtete).



In Berlin werden anders als in vielen anderen deutschen Städten mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Straftaten gezielt in den Polizeiberichten publik gemacht. Die Polizei und Staatsanwaltschaft der Hauptstadt besitzen eigene Ansprechpersonen für sexuelle und/oder geschlechtliche Minderheiten. (dk/pm)