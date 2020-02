Christina Hecke ist seit zwei Jahren mit einer Frau verheiratet

Jens Best / flickr) Christina Hecke spielte in den letzten Jahren in unzähligen deutschen Serien mit (Bild:

Die deutsche TV- und Filmschauspielerin Christina Hecke hat sich in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung geoutet. Sie sei bereits seit acht Jahren mit der Berliner Fotografin Stefanie Henn liiert, im April 2018 habe das Paar standesamtlich geheiratet.



"Ich kann kein ehrliches Leben führen, wenn ich an einer Stelle immer lüge", so begründete die 40-Jährige ihre neue Offenheit. Sie erklärte, sie habe diese persönlichen Information bislang zurückgehalten, weil sie sich und ihre Frau "vor Angriffen durch Dritte schützen" wollte. Weiter sagte sie: "Ich mag den Begriff lesbisch übrigens überhaupt nicht. Da steckt irgendwie immer noch wenig bis gar keine Wertschätzung drin."



Auf die Frage, ob sie jetzt Angst habe, weniger Filmangebote zu erhalten, antwortete Hecke: "Ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht: Wenn ich mich für Angst entscheide, dann entscheide ich mich für das Gefängnis. In dem Moment wo ich mich für die Kraft entscheide, entscheide ich mich für die Freiheit."

Kein Kinderwunsch

Eine Regenbogenfamilie planten Hecke und ihre Frau bislang offenbar nicht: "Ich hatte oft eine Idee davon, mich als Mutter zu sehen. Aber Kinderkriegen ist für mich in diesem Leben nicht meine Aufgabe."



Anlass für das Coming-out ist für Hecke die Veröffentlichung der Autobiografie "Mal ehrlich: Mein Blick hinter unser Leben". Dabei erzählt sie von ihrer schwierigen Jugend; so habe sie mit 15 Jahren einen Suizidversuch unternommen.



Die 1979 in Stuttgart geborene Schauspielerin war in vielen TV-Produktionen wie "Tatort", "Polizeiruf 110" (beide Das Erste) oder "Wilsberg" (ZDF) dabei. Sie spielte auch in einer Folge der ARD-Satireserie "Kroymann" mit. Außerdem stellte sie die Freundin von Henning Baums Figur in der Sat.1.-Krimiserie "Der letzte Bulle" dar. Zuletzt stand sie für den Südwestrundfunk für die schwäbische Mudartserie "Spätzle Arrabiata" vor der Kamera. Im Kino war sie unter anderem in der Filmkomödie "Hot Dog" an der Seite von Til Schweiger und Matthias Schweighöfer zu sehen. (dk)