Anschlag auf queere Bar geplant: Neo-Nazi bekennt sich schuldig

Heute, 11:46h,

Der 24-jährige Rechtsextremist Conor Climo hat sich am Montag in der amerikanischen Spielermetropole Las Vegas schuldig bekannt, mehrere Anschläge aus Hass auf Homosexuelle und Juden geplant zu haben. Er hatte konkret geplant, ein Massaker in einer queeren Bar und einen Bombenanschlag auf eine Synagoge oder das Büro der jüdischen Bürgerrechtsorganisation Anti-Defamation League zu verüben.



Wegen der Planung derartiger Anschläge droht ihm nach dem Schuldeingeständnis eine Haftstrafe von zwei bis drei Jahren. Der Richter will das Urteil am 14. Mai verkünden. Hätte er sich "nicht schuldig" bekannt, wäre laut der Nachrichtenagentur AP ein Strafmaß von bis zu zehn Jahren Haft und/oder eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 250.000 US-Dollar (230.000 Euro) möglich gewesen.



Climo war im vergangenen August in Las Vegas von FBI-Beamten verhaftet worden (queer.de berichtete). In seiner Wohnung konnten die Beamten mehrere Materialien zum Bombenbau sicherstellen, darunter etwa Thermit und Schwefelsäure. Der Verhaftete habe sofort zugegeben, "Afro-Amerikaner, Juden und Homosexuelle" gehasst zu haben; er habe deshalb versucht, Bomben herzustellen, teilten die Behörden damals mit. Außerdem habe er Kontakte zu anderen militanten Neo-Nazis gesucht, um gemeinsam ein "Sniper Platoon" (eine Scharfschützeneinheit) zu gründen.

Kontakte zur Terrororganisation "Atomwaffen Division"

Die Bundespolizei war Climo auf die Schliche gekommen, weil er Kontakte zur rechtsterroristischen Organisation "Atomwaffen Division" (AWD) gehabt hatte. Laut dem FBI unterstütze die AWD Gleichgesinnte in Waffenausbildung und gebe Hilfestellung beim Bombenbau. Ziel sei es, den "Rassenkrieg" zu starten. Hauptanschlagsziele der AWD, die in den letzten Jahren für mehrere rechte Attacken mitverantwortlich gemacht wurde, seien neben Einrichtungen der US-Bundesbehörden insbesondere Minderheiten wie Juden und Homosexuelle.



2016 hatte der Lokalsender KTNV einen Bericht über Climo gesendet, in dem er ankündigte, eine Bürgerwehr starten zu wollen. Er wolle mit dem unter Amokläufern beliebten Sturmgewehr AR-15 in der Nachbarschaft patrouillieren, sagte er damals. (dk)