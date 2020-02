Schwere Missbrauchsvorwürfe gegen Schwulenporno-Stars

Aspen (links) und Kurt Wild machten sich 2015 gemeinsam vor der Kamera nackig – ausgerechnet in einer Gefängnis-Szene (Bild: men.com)

Die beiden aus schwulen US-Pornofilmen bekannten Gay-for-Pay-Darsteller Aspen und Kurt Wild müssen mit langjährigen Haftstrafen rechnen, weil sie Kinder sexuell oder im Fall von Wild sogar vergewaltigt haben sollen. Sie wurden unabhängig voneinander in zwei unterschiedlichen amerikanischen Bundesstaaten festgenommen.



Die beiden Darsteller hatten 2015 für das erfolgreiche Label men.com ausgerechnet in einer Gefängnis-Szene gemeinsam vor der Kamera gestanden: Darin spielte Aspen einen Gefängniswärter und Wild den Gefangenen, der dem Wärter einen Gefallen tut.



Aspen ist laut dem lokalen LGBT-Magazin ProjectQ Anfang Februar im Großraum Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft klagte ihn bereits wegen eines Falls von Kindesmissbrauch an.



Seine Tat soll sich bereits 2018 ereignet haben – das Opfer soll laut dem gewöhnlich gut informierten Blog Str8UpGayPorn die 13-jährige Tochter von Aspens Ex-Freundin gewesen sein, mit der Aspen auch mehrere eigene Kinder hat. Der leibliche Vater des Kindes soll dem Bericht zufolge die Tochter ebenfalls missbraucht haben und sitzt deswegen bereits hinter Gittern.



Der 29-jährige Darsteller, der seit 2011 Schwulenpornos dreht, wollte in einer inzwischen gelöschten GoFundMe-Seite kürzlich 24.500 Dollar einsammeln, um Gerichts- und Anwaltskosten zu finanzieren. Er hatte in der Bettelseite angegeben, er habe rechtliche Probleme, sei aber unschuldig. Nähere Details zu den Vorwürfen hatte er nicht genannt. Derzeit soll er sich auf Kaution wieder auf freiem Fuß befinden. Bei einer Verurteilung droht ihm eine Haftstrafe von mindestens fünf Jahren.



Bereits 2017 sorgte Aspen aus anderen Gründen für Schlagzeilen: In einem Video für men.com penetrierte er seinen (ebenfalls weißen) Partner mit einem Didgeridoo, einem traditionellen Blasinstrument der Aborigines. Diese Szene wurde als rassistisch kritisiert (queer.de berichtete).



Die Szene "Didgeridoo Me" mit Aspen (re.) brachte dem Label Rassismusvorwürfe ein (Bild: men.com)

Kurt Wild droht lebenslang

Im Bundesstaat Missouri ist im vergangenen Monat Kurt Wild wegen Verdachts auf Vergewaltigung eines Kindes festgenommen worden. Laut einer Lokalzeitung soll er das Mädchen über Jahre missbraucht haben, seit es zehn Jahre alt war. Der 33-Jährige sitzt derzeit hinter Gittern. Bei einer Verurteilung könnte er eine bis zu lebenslange Haftstrafe erhalten.



Bereits im vergangenen Jahr war Wild verhaftet worden, weil der Vater von mindestens sieben Kindern seine Frau und seinen Nachwuchs mit dem Tod bedroht haben soll. Dieser Fall ist bislang noch nicht verhandelt worden – ihm drohen hier bis zu zehn Jahre Haft (queer.de berichtete).



In den USA war Wilde, der seit seinem 18. Geburtstag im Sommer 2004 Schwulenpornos dreht, nicht nur Erotik-Fans bekannt. 2008 berichteten Zeitungen USA-weit über den Darsteller, als er von einem Nebenjob in einem Subway-Schnellrestaurant gefeuert worden war, nachdem ihn ein Kunde als Pornodarsteller erkannt hatte (queer.de berichtete). Später erzählte er öffentlich von seinem Leben als Heterosexueller, der in schwulen Filmen als aktiver und passiver Partner die Zuschauer entzückte – etwa 2009 in der Nachmittagstalkshow von Supermodel Tyra Banks.

Direktlink | Kurt Wild erzählte – neben anderen Gay-for-Pay-Stars – in der Talkshow von Model Tyra Banks, wie es ist, als Heterosexueller Schwulenpornos zu drehen

Bereits letzten Monat wurde der Fall des 19-jährigen Pornostars Trent Olsen bekannt, der beschuldigt wird, seinen neunjährigen Bruder sexuell missbraucht zu haben (queer.de berichtete). (cw)