Von der weltgewandten Ökonomin zur rechten Scharfmacherin

Von Claudia Haas, AFP

Heute, 14:09h,

Alice Weidel entspricht auf den ersten Blick nicht gerade dem Idealbild der AfD: Die 41-Jährige ist offen homosexuell, sie lebt mit ihrer Partnerin und deren zwei kleinen Söhnen in der Schweiz. Doch die promovierte Volkswirtin zählt keineswegs zu den vergleichsweise gemäßigten Stimmen der Partei. Ihr Einfluss in der AfD wächst stetig. Am Wochenende will sie Landesvorsitzende in Baden-Württemberg werden.



Schon früh machte sich Weidel in der AfD als Scharfmacherin einen Namen. Ihr zentrales Thema: Der angebliche Zerfall der inneren Sicherheit in Deutschland als Folge der Flüchtlingskrise. Der Grund, dass sie 2013 in die neu gegründete Partei eintrat, war allerdings die Euro-Rettungspolitik der Bundesregierung – das zentrale Thema der AfD in ihrer Gründungszeit, weshalb sie anfangs von vielen Ökonomen unterstützt wurde.



Ihre Biografie weist die in Nordrhein-Westfalen geboren und aufgewachsene Weidel als weltgewandte Ökonomin aus. Nach ihrem Studium der Volks- und Betriebswirtschaftslehre war sie bei einer Investmentbank tätig, bevor sie einige Jahre nach China ging. Danach arbeitete sie im Vorstandsbüro eines weltweiten Vermögensverwalters, bis sie sich schließlich darauf spezialisierte, Start-up-Unternehmen zu beraten.

"Die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte"

In der AfD rückte Weidel bereits 2015 in den Bundesvorstand auf, seit Ende 2019 ist sie stellvertretende Parteivorsitzende. Im Bundestagswahlkampf 2017 bildete Weidel mit Alexander Gauland das Spitzenkandidatenduo der AfD. "Die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte", rief sie auf dem Wahlparteitag im April 2017.



Die AfD werde als erstes wie versprochen "den Untersuchungsausschuss Angela Merkel" initiieren, um der Kanzlerin angebliche "Rechtsbrüche" nachzuweisen, sagte Weidel, nachdem die AfD im Herbst 2017 mit 12,6 Prozent als drittstärkste Kraft in den Bundestag eingezogen war.



Weidel übernahm an der Seite Gaulands die Spitze der Fraktion – und die Oppositionsführerschaft im Bundestag. Die neue Bühne nutzt sie nach Kräften. Im Mai 2018 erteilte ihr Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) einen Ordnungsruf, nachdem Weidel in einer Rede gegen "Burkas, Kopftuchmädchen, alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse" gewettert hatte.



Mit AfD-typischer Islamophobie begründet Alice Weidel sogar die Ablehnung von Homosexuellenrechten (Bild: Facebook / AfD)

Weidel änderte ihre Meinung zum völkischen "Flügel"

Eine Kehrtwende vollzog Weidel im Umgang mit dem rechtsnationalen "Flügel" in der AfD. Anfang 2017 war sie noch eine der treibenden Kräfte im Ausschlussverfahren gegen den Thüringer Partei- und Fraktionschef Björn Höcke. Doch seit längerem zeigt sich Weidel dem an Macht gewinnenden "Flügel" und dessen Chef betont zugewandt. Als Fraktionsvorsitzende müsse sie "stets dialogbereit sein", so ihre Begründung.



Ende 2018 geriet Weidel wegen Wahlkampfspenden aus dem Ausland unter Druck. Über die Züricher Pharmafirma PWS flossen vor der Bundestagswahl 2017 rund 130.000 Euro auf das Konto des AfD-Kreisverbands Bodenseekreis, dem Weidel angehört. Als Verwendungszweck war "Wahlkampfspende Alice Weidel" angegeben. Das Geld wurde zurückgezahlt, allerdings erst Monate später. Parteispenden aus dem Nicht-EU-Ausland sind verboten. Die Staatsanwaltschaft Konstanz nahm Ermittlungen auf.



In Baden-Württemberg, wo Weidel ihren offiziellen Hauptwohnsitz hat, will sie jetzt erreichen, was ihr noch 2017 misslungen war: Sie will Vorsitzende des AfD-Landesverbands werden. Die AfD im Südwesten ist seit langem heillos zerstritten, es tobt ein erbitterter Machtkampf zwischen "Flügel"-Anhängern und gemäßigteren Kräften. Sie wolle Gräben zuschütten und Einigkeit herstellen, begründete Weidel die Kandidatur. Sollte sie gewählt werden, dürfte der Wahlkampf für die Landtagswahl im Frühjahr 2021 an Schärfe gewinnen.