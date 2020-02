LSVD ruft zur Teilnahme an Protesten in Erfurt auf

Heute, 15:19h,

"Lasst uns gemeinsam und lautstark auf dem Domplatz deutlich machen, dass es in Thüringen keine Zusammenarbeit mit rechten Parteien geben darf." Mit diesen Worten ruft Sabine Stelzl, Landesvorstandsmitglied des Lesben- und Schwulenverbandes Thüringen, zur Teilnahme an der Großdemonstration "#Nichtmituns: Kein Pakt mit Faschist*innen – niemals und nirgendwo!" am Nachmittag des 15. Februar in Erfurt auf, zu der mehrere tausend Menschen erwartet werden.



Anlass ist, dass sich der FDP-Politiker Thomas Kemmerich am 5. Februar mit Hilfe von Stimmen der besonders radikalen Höcke-AfD zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen. Dies war bereits kurz nach der Wahl scharf vom LSVD-Bundesverband kritisiert worden (queer.de berichtete).



Die Thüringer LSVD-Aktivisten weisen insbesondere auf die extreme Homo- und Transphobie der Rechtsextremisten hin: "Die AfD greift mit ihrer LSBTIQ*-Feindlichkeit die Grundfesten unserer Gesellschaft an und gefährdet so das friedliche Miteinander in Thüringen", so Stelzl. "Daher darf es zukünftig keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD im Landtag geben, das gilt für alle demokratischen Parteien."

Auch Gewerkschafter, Umweltaktivisten und Bürgerrechtler demonstrieren gegen Höcke-AfD

Nicht nur LGBTI-Aktivisten, auch viele andere Organisationen unterstützen den Aufruf. Darunter befinden sich etwa der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die Globalisierungskritiker von Attac Deutschland, der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), die Initiative Schwarze Menschen und die Omas gegen Rechts.



Die Organisatoren begründen die Demo damit, dass der 5. Februar einen "Tabubruch" markiere. "CDU und FDP haben gemeinsam mit der extrem rechten AfD in Thüringen einen Ministerpräsidenten gewählt. Auch wenn dieser inzwischen zurückgetreten ist, zeigt die Brandmauer gegen Faschist*innen seitdem einen tiefen Riss", so das Bündnis "#Unteilbar". "Wir als solidarische Zivilgesellschaft lassen uns diesen Tabubruch nicht bieten und werden mit der Demonstration ein deutliches Zeichen setzen. Unser Antifaschismus ist #unteilbar!" (cw)



Demonstration #NichtMitUns



15. Februar 2020 um 13.00 Uhr am Domplatz in Erfurt