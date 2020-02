"Vampire Diaries"-Star outet sich als schwul

Heute, 03:09h,

In 13 Episoden der US-Mystery-Fernsehserie "Vampire Diaries" spielte er vor rund sechs Jahren den geheimnisvollen Professor Dr. Wes Maxfield – nun hat sich der australische Schauspieler Rick Cosnett als schwul geoutet. Für sein öffentliches Coming-out nahm er ein Video auf, das er am Freitag auf seiner Instagramseite postete.



"Endlich meine Wahrheit leben"

"Hallo ihr Lieben… Ich bin schwul", sagt Cosnett in dem einminütigen Clip. Er vermute, dass es viele sowieso schon wussten. "Ich wollte aber einfach, dass es jetzt jeder weiß, weil ich es mir selbst versprochen habe, endlich meine Wahrheit zu leben", erklärte der 36-jährige Cousin von Hugh Grant. Aufgrund seiner Erfahrungen aus der Kindheit und mit der Gesellschaft habe er bislang geglaubt, sich verstecken zu müssen.



Das Video des Schauspielers wurde bislang fast 60.000 Mal angeschaut und erhielt über 20.000 Likes. Die mehr als 2.100 User-Kommentare sind in der großen Mehrzahl positiv.



Rick Cosnett begann seine Film- und Fernsehkarriere 2005 mit einer Nebenrolle in der Serie "Headland". Nach dem Durchbruch bei "The Vampire Diaries" war er als Eddie Thawne in der Superheldenserie "The Flash" sowie in zehn Folgen von "Quantico" zu sehen. Zuletzt hatte er 2016 einen Auftritt in der Fernsehserie "Castle". (cw)