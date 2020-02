Disney Channel sendet "Golden Girls" zur Primetime

Heute, 09:56h,

Der deutschsprachige Ableger des Disney Channel hat angekündigt, die 180-teilige Comedyserie "Golden Girls" ab Anfang April immer sonntags zur Hauptsendezeit um 20.15 Uhr zu wiederholen. Am 5. April zeigt der Privatsender zum Auftakt sechs Folgen am Stück. Zuletzt hatte der Disney Channel die Sitcom im April 2018 ausgestrahlt, damals aber nur zu einer eher ungünstigen Sendezeit um Mitternacht.



Die "Golden Girls" waren zwischen 1985 und 1992 von der Disney-Tochter Buena Vista gedreht und im großen amerikanischen Sender NBC ausgestrahlt worden. In Deutschland lief die Sitcom zwischen 1990 und 1995 im Nachtprogramm von Das Erste und wurde später in den dritten Programmen und dann in Sendern der RTL-Gruppe wiederholt.



Nicht nur in den USA war die Serie in der schwulen Community äußerst beliebt, da sie anders als ähnliche zeitgenössische Produktionen schon früh damals noch tabuisierte Themen aufgriff, darunter auch Homosexualität. Das war insbesondere in den Zeiten der Aids-Krise während der äußerst homophoben Regierung von Präsident Ronald Reagan außergewöhnlich.



Von den Hauptdarstellerinnen lebt heute nur noch die inzwischen 98-jährige Betty White (Rose Nylund). Als Erste der "Golden Girls" war 2008 Schauspielerin Estelle Getty (Sophia Petrillo) mit 84 Jahren gestorben (queer.de berichtete). 2009 starb dann im Alter von 86 Jahren die Schauspielerin Beatrice Arthur, die eigentlich ein Jahr älter als Getty war, aber in der Serie Sophias Tochter mimte, nämlich die sarkastische Dorothy. Einen Teil ihres Vermögens vermachte Arthur, die sich stets für LGBTI-Rechte engagierte, einem Zentrum für homosexuelle Jugendliche (queer.de berichtete). Im Juni 2010 verstarb mit nur 76 Jahren Rue McClanahan, die die eitle männerbesessene Blanche Elizabeth Devereaux verkörperte (queer.de berichtete).

Netflix plant Neuauflage der "Golden Girls"

Vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass der Streamingdienst Netflix offenbar eine moderne Variante der "Golden Girls" plant. An der Serie sind die offen lesbische Schauspielerin Jane Lynch ("Glee") und die wegen ihres LGBTI-Engagements mehrfach ausgezeichnete Sängerin und Schauspielerin Cyndi Lauper ("Girls Just Want to Have Fun") beteiligt (queer.de berichtete). (dk)