Von Erwin In het Panhuis

Heute, 03:36h,

Der "Schwulenverband in der DDR" (SVD) wurde am 18. Februar 1990 in Leipzig gegründet. Später dehnte er sich – entgegen den meisten anderen Vereinigungen – von Ost- auf West-Deutschland aus und nannte sich "Schwulenverband in Deutschland". Als "Lesben- und Schwulenverband in Deutschland" (LSVD) vertritt er heute rund 4.400 Mitglieder, davon sind über 100 Vereine, Verbände und andere Organisationen.



Im Jahr 2016 wurde der LSVD von den queer.de-Lesern mit 28,4 Prozent zu "Deutschlands bester Homo-Lobby" gewählt.

Selbst- und Fremdwahrnehmung

Wer sich für die Geschichte des SVD/LSVD interessiert, kann sich auf der Homepage des Verbandes unter "Kleine Geschichte des LSVD" über die wichtigsten Ereignisse und Erfolge des Verbandes informieren. Unter dem Titel "20 Jahre (L)SVD" fasste Dennis Klein vor zehn Jahren auf queer.de die Anfänge von Deutschlands wichtigstem LGBTI-Verband zusammen.



Von anderer Seite sind zum 25-jährigen Jubiläum viele Beiträge erschienen, die seine anerkannten Verdienste loben, wie zum Beispiel Dietmar Kreutzers Artikel "25 Jahre LSVD – Für Respekt und Vielfalt" ("Siegessäule", 25.04.2015). Der "taz"-Artikel "Ein Lob dem Verein" (2015) lobt den Verband für das Erreichte, wobei der Autor zugibt, dass einem der LSVD "auf die Nerven gehen" könne, weil er "beansprucht, für alle Homos zu sprechen; und weil er […] auf Befindlichkeiten der autonomen Queerbewegung nicht eingeht".



Auch Claudia Roth (bis 2013 Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen) findet auf ihrer Homepage im Rahmen ihres Grußwortes zum 25-jährigen Jubiläum die richtigen Worte, um diesen Verband vor allem zu loben: "Eigentlich ist es ja nicht zu fassen, dass aus einem Haufen zerstrittener Schwulenbewegter, der die Gesellschaft als feindlich und den Staat als Gegner erlebt hat", ein Verband geworden ist, der "im wörtlichen und besten Sinne 'staatstragende' Aufgaben übernimmt". Wenn sie schreibt, dass dem LSVD oft vorgeworfen worden sei, "zu anpasslerisch, ja fast schon zu opportunistisch und etabliert zu sein", soll dies erkennbar nicht ihre Meinung, sondern die der wenigen Kritiker spiegeln.



In unserem Interview zum 30. Jubiläum spricht LSVD-Urgestein Günter Dworek über die Errungenschaften des Verbands, Austritte nach der Ehe für alle, offene Baustellen, ignorante Politiker und Angriffe gegen "alte weiße cis-Männer" wie ihn.