Neue Realityserie: Dragqueens helfen Frauen

In der US-Sendung "RuPaul's Drag U" wurde Kandidatinnen mit Hilfe des sogeannten Dragulators gezeigt, was sie aus sich machen können (Bild: Logo)

Heute, 12:05h,

Die Mediengruppe RTL hat am Dienstag die Produktion von zwei neuen Realityshows für das sendergruppeneigene Streamingportal TVNOW angekündigt: Neben der heterosexuellen Datingshow "Are You The One?" soll die Show "The Diva in me" mehr Abonnenten an den deutschen Netflix-Konkurrenten binden.



In der Show nehmen sich laut RTL "drei schillernde Drag Queens" der Herausforderung an, "acht Frauen ihr verlorenes Selbstbewusstsein zurückzugeben – und ihre innere Diva zu wecken". In jeder Folge der neuen Makeover-Reality-Show soll sich das Drag-Trio auf eine persönliche Reise mit einem Schützling begeben. Die betroffenen Frauen sollen ihre Träume und Wünsche äußern und sich schlussendlich "in eine umwerfende, stolze Drag Queen" verwandeln.



Das Konzept erinnert an die amerikanische Show "RuPaul's Drag U", von der zwischen 2010 und 2012 insgesamt 26 Folgen im LGBTI-Sender Logo gezeigt worden waren. In der Show halfen "Professorinnen" der "Drag University" Frauen dabei, sich wieder selbst zu schätzen und zu lieben. Bei den "Professorinnen" handelte es sich um ehemalige Kandidatinnen von "RuPaul's Drag Race" (queer.de berichtete). Die Sendung verwendete damals auch Begriffe wie "innere Diva", die jetzt im RTL-Pressetext zu lesen sind.



RTL hat noch nicht bekanntgegeben, welche Dragqueens in "The Diva in me" die Rolle der "Professorinnen" übernehmen. Auch ein Starttermin steht bislang noch nicht fest.

Zweite deutsche Dragshow nach "Queen of Drags"

Bereits vergangenes Jahr hatte ProSieben eine RuPaul-Show de facto adaptiert: Die Sendung "Queen of Drags" erinnerte in ihrem Aufbau stark an die amerikanische Erfolgsshow "RuPaul's Drag Race". Kurz vor Weihnachten wurde die letzte Folge ausgestrahlt, in der die aus Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz bestehende Jury Yoncé Banks zur Siegerin kürte (queer.de berichtete). ProSieben beharrte allerdings darauf, dass die Show nichts mit "Drag Race" zu tun habe.



TVNOW zeigt derzeit die offizielle britische Adaption von "RuPaul's Drag Race" (queer.de berichtete). Außerdem arbeitet das Streamingportal an einer zweiten Staffel der eigenproduzierten schwulen Datingserie "Prince Charming", einer offiziellen Adaption eines US-Formates. Für diese Show werden derzeit neue Kandidaten gesucht (queer.de berichtete). (dk)