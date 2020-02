Rapper Koba LaD begrüßt Ermordung eines 14-jährigen Schwulen

Koba LaD hat sich am Wochenende über die Ermordung eines schwulen Teenager aus Homophobie gefreut – jetzt fordern Aktivisten, er solle nicht mehr auf Festivals auftreten dürfen

Heute, 16:05h,

Der 19-jährige Rapper Koba LaD hat in Frankreich mit homophoben Äußerungen für einen Skandal gesorgt: Der aus dem Umland von Paris stammende Künstler hatte vergangenen Sonntag auf Snapchat einen Artikel über den Mord an einem 14-jährigen schwulen Amerikaner, der 2017 von seinem homophoben Vater getötet worden war, mit dem Kommentar "gut gemacht" und einem Händeschütteln-Emoji kommentiert. Von dem Video, das wie bei Snapchat üblich nach 24 Stunden automatisch gelöscht wird, kursieren in sozialen Netzwerken mehrere Screenshots.



Koba laD cest vraiment une merde pic.twitter.com/BJfUdYoj9q kushinhõ j-19 (@Matt_vnk) February 16, 2020 Twitter / Matt_vnk | "Koba LaD ist scheiße": In sozialen Netzwerken gibt es Empörung über die Äußerungen

Koba LaD: "Habe nicht nachgedacht"

Koba LaD, der derzeit Urlaub ausgerechnet im homophoben Reiseland Marokko macht, hat sich inzwischen in sozialen Netzwerken für die Äußerungen entschuldigt. Er habe bei der Veröffentlichung nicht nachgedacht und sich schlecht ausgedrückt, behauptete er: "Ich unterstütze den Mord und Homophobie nicht", so der 19-Jährige. "Ich bin nicht homophob, steckt mir dieses Etikett nicht an."



Koba sexprime sur les accusations homophobes , il était sous drogue au moment du partage du screen : pic.twitter.com/uA8ER4tGk1 Scientistofmyn1 (@Scientistofmyn1) February 17, 2020 Twitter / Scientistofmyn1 | Der Rapper rudert vom Urlaub aus zurück

Viele Kritiker nehmen ihm die Entschuldigung allerdings nicht ab und fordern, ihn von Konzerten auszuladen. Laut Medienberichten soll er in den nächsten Monaten auf 15 Konzerten und Festivals in Frankreich und Belgien auftreten, darunter etwa beim bekannten Festival im wallonischen Dour oder beim We-Love-Green-Festival in Paris. Bislang hat ihn noch kein Veranstalter ausgeladen. Das Art-Rock-Festival in der Bretagne hat allerdings auf Facebook erklärt, dass man "die homophoben Bemerkungen entschieden verurteilt" und im Kontakt mit dem Management des Rappers stehe.



Koba LaD ist seit einigen Jahren in Frankreich sowie den franzsösischsprachigen Gebieten Belgiens und der Schweiz sehr populär. Seine ersten beiden Alben "VII" und "L'Affranchi" schafften es in den französischen Charts jeweils auf den dritten Platz. (dk)