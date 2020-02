Freispruch: Späte Gerechtigkeit für Sven W.

Heute, 03:52h,

Das Oberlandesgericht Köln bestätigte am Dienstag die bisherigen beiden Freisprüche des Kölner CSD-Teilnehmers Sven W. wegen Widerstands und versuchter Körperverletzung. Die Kammer befand den 29-Jährigen zwar wegen Beleidigung für schuldig, dennoch ging er straffrei aus. "Dieser Beleidigungsschuldspruch ist marginal", sagte der Vorsitzende Richter.



Laut Berufungsurteil hatte der Angeklagte einen Beamten unter anderem als "Nazi" beleidigt, nachdem dieser ihn als "dumme Schwuchtel" bezeichnet hatte. Das Oberlandesgericht stellte die Beleidigung zwar fest, entschied aber: "Wird eine Beleidigung auf der Stelle erwidert, dann kann das Gericht auf Straffreiheit entscheiden."

Richter am Landgericht entschuldigte sich unter Tränen

Der Vorfall hatte sich im Juli 2016 am Rande des Cologne Pride ereignet. Nach einer Rangelei vor der Herrentoilette im McDonalds am Kölner Hauptbahnhof wurde Sven W. von Polizisten festgenommen, schwulenfeindlich beleidigt und schwer misshandelt (queer.de berichtete). Zweimal wurde Sven W. freigesprochen, zuletzt, im April 2019, hatte sich der Richter des Landgerichts Köln sogar unter Tränen für die Polizeigewalt entschuldigt (queer.de berichtete).



Bei der Verhandlung am Dienstag waren zahlreiche Pressevertreter anwesend, auch die Mutter von Sven W. saß im Saal. Das rechtskräftige Urteil beendet für den Kölner einen dreijährigen Kampf auf der Anklagebank. "Es ist noch gar nicht richtig bei mir angekommen", kommentierte der 29-Jährige den Freispruch gegenüber queer.de. Doch die Situation ist für ihn nicht gänzlich befriedigend: "Offensichtlich wiegt die Beleidigung von Polizisten schwerer als Körperverletzung durch Polizisten."



Gericht mahnt Anklage gegen Polizisten an



Aufgrund der psychischen Strapazen durch die Anklage habe er sein Lehramtsstudium abbrechen müssen, erklärte der Kölner. "Ich hatte einfach keine Nerven dafür." Als Folge war er auf Hartz IV angewiesen. Für die Zukunft schwebt ihm ein "Buddy-Projekt" vor, bei dem er andere Opfer von Polizeigewalt beraten will. "Ich hätte mir damals jemanden gewünscht, der Ähnliches erlebt hat und mir zur Seite steht."



Das Oberlandesgericht machte während der Urteilsverkündung deutlich, dass die Strafverfolgung der an dem Vorfall beteiligten Polizisten durch die Staatsanwaltschaft jetzt "zeitnah zu erfolgen" habe. Laut der Anklagevertreterin dauern die Ermittlungen noch an. Wenn es zu einem Prozess kommen sollte, wird auch Sven W. wieder im Gerichtssaal sitzen. Doch diesmal als Zeuge. (ll/dpa)