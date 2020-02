Die Verwandlung des "Paradiesvogels"

Heute, 14:11h, noch kein Kommentar

RTL zeigte am Dienstagabend in der 90-minütigen Show "DSDS – Das große Wiedersehen", was aus einigen der Ex-Kandidaten der Bohlen-Castingshow geworden ist. Bei der um 22.30 Uhr ausgestrahlten Sendung, die in einer Kölner Wohnung aufgezeichnet worden war, überraschte insbesondere Kandidat Benny Kieckhäben. Der heute 29-Jährige hatte im Jahr 2009 den fünften Platz erreicht. Der offen schwule Kandidat war von den Boulevardmedien wegen seiner extrovertierten Art stets mit dem Etikett "Paradiesvogel" versehen worden.



Bei der Show gab es außerdem viele bekannte Gesichter aus der fernen Castingvergangenheit: So tratschten der 39-jährige DSDS-Sieger Mehrzad Marashi und der 32-jährige DSDS-Zweite Menowin Fröhlich aus Staffel sieben ebenso mit wie die 39-jährige DSDS-Zweite Juliette Schoppmann aus Staffel eins sowie der 35-jährige DSDS-Dauerkandidat Menderes Bağcı.



Auch die DSDS-Fünftplatzierte der ersten Staffel, Gracia Baur, war dabei. Sie schaffte es 2005 zuletzt in die Schlagzeilen, als sie mit "Run and Hide" den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest gewann. Damals gab es allerdings Manipulationsvorwürfe gegen ihr Team – deshalb empfahl queer.de in einem Kommentar: "Gracia, bleib zu Hause!". Beim ESC-Finale in Kiew belegte sie dann abgeschlagen den letzten Platz und verschwand aus der Öffentlichkeit. Heute arbeitet sie als Krankenpflegerin.



Und natürlich trällern alle in der Wiedersehensshow alle vor sich hin (v.l.n.r.): Joey Heindle, Vanessa Neigert, Benny Kieckhäben, Linda Teodosiu, Veronica Naujoks, Menderes, Menowin Fröhlich, Juliette Schoppmann, Mehrzad Marashi und Gracia Baur (Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius)

Internet verwirrt: "Wer ist der junge Harald Glööckler?"

Auf seine Verwandlung angesprochen erklärte Kieckhäben in der Sendung: "Mir wird's ziemlich schnell langweilig." Er brauche ständig Veränderung. In sozialen Netzwerken löste sein neues Aussehen aber Verwunderung und teilweise Ablehnung aus. "Wer ist denn dieser junge Harald Glööckler?", fragte etwa ein Twitter-Nutzer.



Kieckhäben war lange in der Versenkung verschwunden: Nach seinem DSDS-Auftritt versuchte er mehrere Jahre erfolglos, im Showgeschäft Fuß zu fassen – auch mit schlüpfrigen Geschichten: So erzählte er 2013, Dieter Bohlen habe ihn aus dem Escort-Geschäft befreit (queer.de berichtete). Er zog sich schließlich aus der Öffentlichkeit zurück und baute einen Frisörsalon in Worms auf. Er beschäftigt derzeit acht Angestellte. Inzwischen macht er auch wieder Musik – dieses Mal unter dem Namen BÈK.

Direktlink | Heute singt Benny als BÈK auf Deutsch über Instalove

Erinnerung an Daniel Küblböck

In der Wiedersehensshow erinnerten die Teilnehmerinnen der ersten Staffel auch an Daniel Küblböck, der im September 2018 in der Nähe von Neufundland von einem Kreuzfahrtschiff gefallen war und seither vermisst wird (queer.de berichtete). Gracia Baur und Juliette Schoppmann brachen in Tränen aus, als es in der Sendung um Küblböck ging. Weiter zum Thema äußern wollten sie sich aber nicht: "Wir haben zusammen einen Brief geschrieben, das wird auch unser einziger Kommentar bleiben, den wir abgeben", erklärte Baur in der Sendung.



Die Show kann bis zu sieben Tage nach der Erstausstrahlung im Portal TVNOW kostenlos mit Werbeunterbrechungen gestreamt werden. (cw)