So politisch war die Berlinale-Eröffnung noch nie

Heute, 06:23h, noch kein Kommentar

Am Donnerstagabend wurden in Berlin die 70. Internationalen Filmfestspiele eröffnet. Bis zum 1. März werden rund 340 Filme gezeigt. Dabei konkurrieren 18 Produktionen um den Goldenen und die Silbernen Bären, darunter auch Filme von zwei deutschen Regisseuren: "Undine" von Christian Petzold und "Berlin Alexanderplatz" von Burhan Qurbani.



Die Berlinale ist nicht nur das wichtigste deutsche Filmfestival, sondern mit dem offiziellen TEDDY Award auch das queerste der Welt. Der TEDDY Reader's Award wird in diesem erneut von einer Leser*innenjury von queer.de vergeben.



In diesem Blog sammeln wir News, Eindrücke, Fotos und Tratsch vom diesjährigen Festival. (mize)

Live-Ticker (Reload)

21.02., 07:30h

Unsere Jury für den TEDDY Readers‘ Award





Parallel zur feierlichen Eröffnungsgala war unsere Jury zum TEDDY Reader‘ Award bereits im Kinosaal im Einsatz. Knapp 30 Langfilme stehen bis Ende nächster Woche auf dem Programm von Robert Moussa, Joyce Newrzella, Amanda Halbrock, Fabian Schäfer und Detlef Stoffel (v.l.n.r.), bevor sie sich auf einen Gewinnerfilm verständigen müssen. Den Anfang machten die italienische Doku "La casa dell’amore" über eine trans Sexarbeiterin in Mailand sowie der Spielfilm "Las Mil y Una" über eine lesbische Teenagerin in Argentinien, der die Sektion Panorama eröffnete.



Bereits seit 1987 zeichnet der TEDDY AWARD im Rahmen der Berlinale queere Filme aus. In diesem Jahr ist queer.de zum zweiten Mal als Medienpartner beim international bedeutendsten LGBTI-Filmpreis dabei und darf den TEDDY Readers' Award verleihen.



Alle TEDDY-Preise werden am Freitag, den 28. Februar in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz verliehen. Karten für die Gala und die After-Show-Party sind erhältlich im Webshop der Volksbühne oder telefonisch über die Ticket-Hotline (030) 240 65-777. Ohne Vorverkaufsgebühr gibt es die Karten auch im Berliner Buchladen Eisenherz. Für diejenigen, die den Förderverein Teddy e.V. besonders unterstützen wollen, wird ein Premium Förderticket angeboten. (mize)

06:43h

Praunheim-Klassiker im Programm



Bild: Pro-Fun Media

Auf der Berlinale werden nicht nur nagelneue Filme gezeigt. In diesem Jahr steht etwa auch Rosa von Praunheims Kultfilm "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" von 1971 auf dem Programm. Das Berlinale Forum, das sich in diesem Jahr zum 50. Mal dem unabhängigen, experimentierfreudigen und wagemutigen Kino widmet, bietet dafür den passenden Rahmen.



90 Mal fällt im Kommentar zum Film das Wort "schwul", das vor rund 50 Jahren noch im Hate-Speech-Kontext stand. Auf die stumm gedrehten Bilder schwuler Klischee-Szenen gelegt und in deklamatorischem Ton vorgetragen, provozierte das diejenigen, die gar nichts davon hören wollten, wie diejenigen, die unter diesem Begriff litten, gleichermaßen.



Die Kritik des Films, aus vorsätzlich "diffuser Künstlereinstellung" (Praunheim) artikuliert, Elemente von Spiel- und Dokumentarfilm, Pamphlet und Aufruf vermischend und damit klassische Filmnarrationen queerend, richtete sich vor allem an die eigene Szene, der Praunheim selbstverschuldete Unsichtbarkeit vorwarf. Aus den Diskussionen um die durch den Film entstandene Sichtbarkeit entwickelte sich die moderne deutsche Schwulenbewegung.



"Ein seltenes Beispiel für einen Film mit direkter gesellschaftspolitischer Wirkung", würdigt ihn die Berlinale. "Nicht der Homosexuelle ist pervers..." ist am Mittwoch, den 26. Februar um 20 Uhr in der Akademie der Künste sowie am Sonntag, den 1. März um 12.30 Uhr im Kino Arsenal 1 zu sehen. Für die zweite Vorstellung gibt es noch Onlinetickets. (cw)

06:22h

Gedenken für Opfer von Hanau zum Auftakt der 70. Berlinale

Mit einer Gedenkminute für die Opfer der Gewalttat von Hanau haben am Donnerstagabend in Berlin die Internationalen Filmfestspiele begonnen. Zum Auftakt der 70. Berlinale sprach sich die Festivalleitung für Toleranz, Respekt, Offenheit und Gastfreundschaft aus. "Wir sind in unseren Gedanken bei den Opfern, bei den Familien in Hanau", sagte Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek.



Kulturstaatsministerin Monika Grütters rief dazu auf, die Berlinale auch als vielstimmige Demonstration gegen Ausgrenzung und gegen Rassismus zu begreifen. "Nie wieder sollten Menschen wegen ihrer Religion, ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe in Deutschland um ihr Leben fürchten müssen", sagte die CDU-Politikerin und fügte hinzu: "Die Wirklichkeit sieht anders aus."



Die Staatsministerin begründete dies damit, dass nicht zuletzt "neue politische Kräfte nationalsozialistische Verbrechen relativieren und mit Hetzparolen Ressentiments schüren". Niemals dürfe es eine "wie auch immer geartete politische Zusammenarbeit mit diesen rassistischen und völkischen Kräften geben. Nirgendwo". Dafür bekam Grütters lang anhaltenden Beifall, die Gäste erhoben sich von ihren Plätzen. (dpa)