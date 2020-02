RTL plant schwule Ausgabe von "Take me out"

Ralf Schmitz soll auch die schwule Version moderieren (Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius)

Heute, 11:49h,

Die populäre Dating-Sendung "Take me out" wird demnächst schwul: Wie der Kölner Sender RTL in sozialen Netzwerken bekannt gab, könnten sich nun interessierte "Männer, die Männer suchen", für eine Teilnahme bewerben.



"Take me out – For Gays" soll die Sonderausgabe der populären Reihe heißen und ebenfalls von Ralf Schmitz moderiert werden. Das Konzept der ursprünglich aus Australien stammenden Show bleibt das gleiche: Während einer Sendung werden drei Männer vorgestellt, die versuchen, 30 Single-Frauen bzw. in diesem Fall schwule Singles von sich zu überzeugen. Diese zeigen ihre Zu- oder Abneigung per Buzzer.



Endlich – Er sucht ihn! #TakeMeOut gibt es nun auch für Männer, die Männer suchen!



Die Castings für Take Me Out for Gays starten jetzt! Mach mit und finde deinen Traumprinzen, denn jetzt sind die Männer am Buzzer!



Infos gibt's hier:

https://t.co/LItMmPEqm5 pic.twitter.com/oXPuBHFNJA RTL (@RTLde) February 20, 2020 Twitter / RTLde

"Mach mit und finde deinen Traumprinzen, denn jetzt sind die Männer am Buzzer!", schreibt RTL auf Instagram oder Twitter. Bewerbungen seien bei regulären Castings in mehreren Städten in den nächsten Tagen oder über ein Online-Formular möglich. "Bist du Manns genug, zwischen 18 und 40 Jahre alt, schlagfertig und um keinen Spruch verlegen? Dann bewirb dich jetzt!", heißt es dort zur "Gay"-Version. Rückfragen in sozialen Netzwerken, was denn mit "Frauen, die Frauen suchen" sei, blieben unbeantwortet.

Zunahme schwuler Formate

In dieser Woche hatte RTL bereits bekannt gegeben, für sein Streamingportal TVNOW ein neues Format zu produzieren, in dem drei Drag Queens Frauen bei der Wiederentdeckung ihres Selbstbewusstseins helfen sollen (queer.de berichtete). Das Konzept erinnert an die frühere amerikanische Show "RuPaul's Drag U".



Derzeit zeigt TVNOW die britische Ausgabe von "RuPaul's Drag Race" (nachdem Pro 7 im letzten Jahr eine inoffizielle deutsche Adaption des Formats in der Primetime ausgestrahlt hatte). Außerdem arbeitet das Streamingportal an einer zweiten Staffel der eigenproduzierten schwulen Datingserie "Prince Charming", einer offiziellen Adaption eines US-Formates. Für diese Show werden derzeit neue Kandidaten gesucht (queer.de berichtete).