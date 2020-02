Seven of Nine darf endlich lesbisch sein

Heute, 09:44h,

Schon bei "Star Trek: Voyager" wurde von Fans immer wieder spekuliert, dass die ehemalige Borgdrohne Seven of Nine trotz ihrer Beziehung zu Commander Chakotay lesbisch oder bisexuell sein könnte, nun gibt es Gewissheit: In der fünften Folge "Keine Gnade" der neuen Serie "Star Trek: Picard", die seit Freitag auf Amazon Prime verfügbar ist, lernen wir eine frühere Geliebte der assimilierten Wissenschaftler-Tochter Annika Hansen kennen.



Seven of Nine war bereits überraschend am Ende der vierten Episode aufgetaucht, in der fünften steht sie nun im Mittelpunkt. Das ehemalige Mitglied der "Voyager"-Crew ist ein führendes Mitglied der Fenris-Ranger, die sich nach dem Rückzug der Sternenflotte der Rettung der romulanischen Flüchtlinge verschrieben haben. Vor einiger Zeit führte Seven eine Beziehung zur Freecloud-Bewohnerin Bejazal, die jedoch tragisch endete.

Bejazals Liebe war nur vorgespielt

Die Unterwelt-Größe Bejazal hatte die Liebe zur "deassimilierten" Borg nämlich nur vorgetäuscht, um sich das Vertrauen der Ranger zu erschleichen – und um an die wertvollen Implantate von Sevens Ziehsohn Icheb, einer weiteren ehemaligen Borgdrohne, zu kommen. Ihre Begegnung mit Picard nutzt Seven of Nine für einen sehr emotionalen Rachefeldzug.



Schauspielerin Jeri Ryan zeigte sich in Interviews begeistert über die erstaunliche Entwicklung ihrer Serienfigur, die auf der "Voyager" menschliche Regungen noch für irrelevant hielt. Allerdings habe sie nach fast 20 Jahren Schwierigkeiten gehabt, wieder in die Rolle zu finden. Jonathan Frakes, der Regisseur der vierten Episode, habe ihr dabei sehr geholfen.



Die Streamingserie "Star Trek: Picard" ist Mitte Januar bei Amazon Prime Video angelaufen, jeden Freitag gibt es eine neue Episode. Der britische Schauspieler Patrick Stewart, von 1987 bis 1994 Held der Serie "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert", schlüpft wieder in die Rolle des Franzosen Picard, der die Sternenflotte im Frust verlassen hat. Nach einem dubiosen Androidenaufstand auf dem Mars war dem hochdekorierten Admiral die Massenevakuierung der Romulaner, deren Sonne sich zur Supernova entwickelte, untersagt worden. 14 Jahre nach seinem Abschied kehrt er jedoch ins All zurück, um erneut für das Gute und für Gerechtigkeit zu kämpfen. (cw)