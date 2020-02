Berlin: Trans Frau beleidigt, bespuckt und geschlagen

Sebastian Rittau / flickr) Der Berliner Staatsschutz ermittelt derzeit in mehreren Fällen gegen Personen, die offenbar aus Hass trans Menschen angegriffen haben (Bild:

Heute, 10:48h, noch kein Kommentar

Am Samstagabend kam es in Berlin-Kreuzberg zu einem transfeindlichen Übergriff. Dies meldete die Polizei der Hauptstadt am Sonntagvormittag.



Nach den bisherigen Erkenntnissen soll eine trans Frau um 21 Uhr am Mehringplatz von einem bisher unbekannten Tatverdächtigen beleidigt und bespuckt worden sein. Im weiten Verlauf soll der Angreifer der Frau gegen den Kopf geschlagen haben.



Ein Zeuge, der die Auseinandersetzung mitbekam, konnte den Übergriff beenden. Der Angreifer flüchtete daraufhin und konnte unerkannt entkommen. Die trans Frau wurde nicht verletzt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin hat, wie bei Hasskriminalität üblich die Ermittlungen aufgenommen. Nähere Angaben zum Angreifer wurden im Polizeibericht nicht gemacht.

Transfeindliche Übergriffe häufen sich

Der Vorfall ist bereits die sechste Straftat mit transfeindlichem Hintergrund, die die Polizei in diesem Monat meldete. Zuletzt wurde am vergangenen Sonntag eine trans Frau im Berliner Regenbogenkiez mit Reizgas besprüht (queer.de berichtete). Ebenfalls in Schöneberg wurde drei Tage zuvor ein 44-jähriger trans Mann aus einer Gruppe von Jugendlichen heraus beleidigt. Im Bezirk Neukölln wurde der Balkon einer 64-jährigen trans Frau wiederholt mit Eiern beworfen (queer.de berichtete). Am Sonntag vor zwei Wochen wurde eine 51-jährige Frau in der U-Bahn von zwei Jugendlichen beleidigt, angespuckt und mit Pfefferspray besprüht. Diese hatten ihr außerdem ein Feuerzeug vorgehalten und gedroht, ihre Haare anzuzünden (queer.de berichtete).



Als Reaktion auf die Vorfälle findet am Sonntagnachmittag eine Demonstration gegen Gewalt und für queere Sichtbarkeit unter dem Motto "It's T*-Time – Jetzt erst recht!" statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Richardplatz in Neukölln, die Route führt zum Bezirksrathaus. "Wir werden demonstrieren, um zu zeigen, dass sich niemand von uns einschüchtern lässt", heißt es im Aufruf. "Wir stehen zusammen. Wir sind solidarisch. Wir unterstützen uns gegenseitig. Der Gewalt und der Missachtung setzen wir eine gelebte Utopie entgegen. Wir zeigen, wie vielfältig, wie divers, wie wunderschön wir Menschen sind."



Die Berliner Polizei macht anders als viele andere deutsche Polizeibehörden mögliche homo- oder transfeindliche Hintergründe von Straftaten gezielt in ihren Pressemitteilungen publik. Sowohl Polizei als auch Staatsanwaltschaft der Hauptstadt besitzen zudem eigene Ansprechpersonen für sexuelle und/oder geschlechtliche Minderheiten. Damit soll Homo- und Transsexuellen, die traditionell ein eher kritisches Verhältnis zur Polizei haben, das Stellen von Anzeigen nach LGBTI-feindlichen Übergriffen erleichtert werden. (cw/pm)