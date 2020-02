Wie der Regenbogenkiez durch die Politik zerstört wird

Von Heinz-Jürgen Voß

Mittlerweile kreuzen sich in der Motzstraße und dem umgebenden "Regenbogenkiez" in Berlin-Schöneberg die Wege teurer Kinderwagen mit Latte-Macchiato-Halterung und schwuler Klientel aus unterschiedlichen Schichten der anliegenden Bars und Kneipen. Verdrängung durch Gentrifizierung läuft – die Läden für lesbische Frauen und weitere Queers sind lange schon weg.



Von den schwulen Läden waren zuletzt einige von Schließungen durch die bezirkliche Bauaufsicht bedroht (queer.de berichtete) – oder sie mussten zeitweise ihre Darkrooms schließen und erhielten keine Unterstützung für die behördlich geforderten Umbauarbeiten. Andere schwule Läden weichen schlicht der Gentrifizierung: Auch ihnen fällt es zunehmend schwer, die steigenden Mieten zu zahlen; und auch die schwulen Anwohner, die in einer der kieznahen und schon lange teuren "Hutschachteln" wohnen, können die Mieten eines angesagten Kiezes immer schwerer bezahlen.

Der Regenbogenkiez wird unattraktiver

Diese Situation wird nun durch eine neue Aktivität der rot-grünen Zählgemeinschaft im Bezirk verstärkt werden: Erscheint die Initiative "Regenbogenkiez soll attraktiver werden" zwar auf den ersten Blick als Projekt, das ein besseres Miteinander ermöglichen soll, so haben ähnliche Projekte in anderen Städten gezeigt, dass damit nach und nach schwule Orte zerstört werden bzw. zu touristischen Anschauungsobjekten einer besserverdienenden Klientel verkommen, während die bisherigen Gäste nicht mehr willkommen fühlen und wegbleiben.



Etwa in New York ist von dem legendären Kiez um die Christopher Street kaum noch etwas übrig – selbst das ehemals alternative "Stonewall Inn" wurde zwischenzeitlich geschlossen, bevor es durch Herzmassage und Beatmung als "Nationales Monument" wieder geöffnet wurde. Heute geht da niemand aus NY mehr hin. Im New Yorker Kiez war zwischenzeitlich, unter dem Deckmantel, etwas gegen "Hasskriminalität" tun zu wollen, eine engagierte Sicherheitspolitik verfolgt wurden. Nachtwachen und Polizei bereinigten den Bereich von Kriminalität – und schließlich von schwulem Sex.



Die US-amerikanische Soziologin Christina B. Hanhardt zeichnete diese Entwicklung in ihrem Buch "Safe Space: Gay Neighborhood History and the Politics of Violence" (2013) detailliert nach. Aktuell zeigen sich in der politischen Umsetzung in Deutschland:

• eine verstärkte direkte staatliche Restriktion, wenn es um Barebacking unter Männern geht, an dem (mindestens) ein wissentlich HIV-Positiver beteiligt ist;

• eine Repression gegen Orte, an denen Outdoor-Sex zwischen Männern stattfindet (Razzien in Cruising-Areas);

• kontinuierlich findet Repressionen gegen Stricher statt (auch gegen Drogenkonsumierende).



Die bestehende Klientel wird vertrieben



Den Begriff "Hasskriminalität" kennt das deutsche Recht zum Glück nicht: Eine Körperverletzung soll als Körperverletzung, ein Mord als Mord verfolgt werden; erschwerende Begleitumstände werden in den jeweiligen Gesetzestexten benannt. Aber alle – gewiss gut gemeinte – Politik für den schwulen Kiez trägt das gleiche Vorzeichen wie damals in New York: "Natürlich" aus Beweggründen der Sicherheit wurden bei laufendem Betrieb Kontrollen in Sex-positiven Läden durchgeführt und Auflagen erteilt. Soziale Arbeit ist bemüht und klärt auch noch den Letzten über Kondomgebrauch und PrEP auf. Und es geht natürlich darum, dass sich die Interessen der neuen Anwohner*innen und der alten Läden und ihrer Kundschaft "achtsam" und "wertschätzend" zusammenführen lassen.



Dass es darum geht – bzw. auf jeden Fall darauf hinauslaufen wird -, dass die bisherigen Läden oder zumindest ihre bisherige Klientel vertrieben werden, wird nicht thematisiert. Stattdessen wird der touristische Wert des Kiezes hervorgehoben und "Sicherheit für alle" postuliert. Als erste Aufgabe der vorgesehenen "Nachtbürgermeister" wird ganz in diesem Sinn genannt: "konzeptionelle Weiterentwicklung des Regenbogenkiezes in touristischer als auch gesellschaftlicher Hinsicht für ein konfliktarmes Miteinander". Auf diese Weise wird ein möglichst "betreuter" Übergang in eine nach-schwule Ära organisiert – sonst könnten sich ja die von der Gentrifizierung betroffenen Läden und Mieter wehren!



Und entsprechend schön heißt es von der Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler: "Hier leben Menschen aller sexuellen Orientierungen, Singles, Paare, Familien, Menschen unterschiedlichen Alters und Religion Tür an Tür. Doch auch viele Touristen sind im Viertel unterwegs. Wir möchten, dass sich alle Menschen in diesem Kiez wohl und sicher fühlen. Denn das Ausgehviertel 'Regenbogenkiez' mit seinen wunderbaren Lokalen, Geschäften und Hotels hat mit Kriminalität zu kämpfen."



Die 320.000 Euro wären woanders besser angelegt



Viel Spaß allen sexuell Engagierten, denen nun ein "Nachtlicht" nachsteigt und fragt, ob denn auch wirklich alles okay ist, und freundlicherweise noch ein Kondom anbietet. Auch sexuelle Freiheit stirbt eben mit Sicherheit. Die für die "Nachtbürgermeister" und "Nachtlichter" vorgesehenen über 320.000 Euro über zwei Jahre wären für die Community bestimmt besser angelegt, wenn die schwulen Läden unterstützt werden würden, sinnvolle Brandschutzauflagen dadurch zu erfüllen, dass Notausgänge angelegt werden – das Geld könnte hier eine gute Hilfe sein.



Unser Gastkommentator Heinz-Jürgen Voß ist Professor für Sexualwissenschaft und Sexuelle Bildung. Seit den Neunzigerjahren ist er queerpolitisch aktiv und verfolgt kritisch aktuelle homopolitische Entwicklungen.