Karneval in Kroatien: Regenbogenfamilie aus Pappe verbrannt

Karneval in Imotski am Sonntagnachmittag

Gestern, 23:14h,

Der traditionelle Straßenkarneval in der kroatischen Kleinstadt Imotski hat am Sonntag für einen Skandal gesorgt: Nach dem Umzug wurde ein Motiv aus Pappe, das ein sich küssendes schwules Paar mit Kind darstellte, öffentlich verbrannt – umgeben von einer Vielzahl von Kindern und zur Musik einer Kapelle.



Bei Umzügen in der Region wird oft eine Art "Übel des Jahres", beispielsweise ein ungeliebter Politiker, durch die Straßen getragen und dann verbrannt. "Mein Kopf dreht sich angesichts dieser Kultur des Todes", hieß es bei der Zeremonie in Imotski. "Lasst uns diese groteske Familie (…) in Brand setzen. Spielt Musik."

"Das muss einem nicht gefallen, aber für uns ist so etwas unnormal", sagte ein Gast zu dem homosexuellen Paar gegenüber der Tageszeitung "Slobodna Dalmacija". "Aber jeder hat das Recht so zu sein, wie er will." Der Organisator des Karnevals sagte: "Wir bleiben konservativ, wir halten an der Tradition fest. Gib deiner Mutter ein Baby, wie das Sprichwort sagt. Wir denken, dass es das Richtige ist", so Milivoj Duka.

Während die Papp-Männer Regenbogenschal und -schmuck trugen, zeigte das Kind das aufgeklebte Gesicht des sozialdemokratischen Parlamentsabgeordneten Nenad Stazic. Auf seinem Gesicht wurde ein fünfzackiger roter Stern angebracht. Das schwule Paar war zuvor auf einem Wagen bei dem Karnevalszug durch die Straßen gezogen worden – direkt hinter der Hass-Projektion folgte eine Gruppe von Kindern in Kindergarten- oder Grundschulalter.





Das queere Portal CroL.hr sprach am Abend von einer "kranken Parade der Gewalt". Es musste am Sonntag zudem von einer neuen Umfrage eines Meinungsforschungsinstituts berichten, wonach 63,7 Prozent von 1.400 befragten Kroaten dagegen sind, Pflegekinder an homosexuelle Paare zu geben – 31,5 Prozent sind dafür und 4,8 Prozent unentschlossen. Bei Anhängern der größten Partei im Parlament, der christdemokratischen HDZ, sind sogar 86,9 Prozent gegen Regenbogen-Pflegefamilien.



Vor rund zwei Wochen hatte das Verfassungsgericht entschieden, dass homosexuelle Paare Pflegeeltern werden können (queer.de berichtete). Einige Medien spekulierten am Sonntag, dass die Pappmänner das durch viele Medienberichte bekannte Klägerpaar persönlich darstellen soll. Aus Mitte-Links-Parteien folgte am Sonntagabend eine scharfe Verurteilung des Karnevalsmotivs; ein sozialdemokratischer Abgeordneter hat angekündigt, eine Strafanzeige stellen zu wollen.



Mladen Kožić und Ivo Šegota hatten vor Gericht dafür gekämpft, Pflegeeltern werden zu können

Bereits Buch zu Regenbogenfamilien verbrannt

Bereits vor zwei Jahren hatte es einen homofeindlichen Skandal im kroatischen Karneval gegeben: Beim Kinderkarneval in der Kleinstadt Kaštela verbrannten kostümierte Erwachsene vor den Augen der Kinder eine Plakatwand, die ein Bilderbuch zu Regenbogenfamilien darstellen sollte (queer.de berichtete). Auf beiden Seiten der als Regenbogenflagge bemalten Wand waren jeweils zwei Herzen mit den Aufrucken "Mutter" auf der einen und "Vater" auf der anderen Seite angebracht, darüber prangerte der Begriff "Kinderbuch". Kurz zuvor war das erste kroatische Kinderbuch zu Regenbogenfamilien erschienen.



Kinderkarneval in Kaštela 2018

Laut einer EU-weiten Umfrage aus dem Jahr 2019 (PDF) gehört Kroatien zu den homophobsten Ländern der Staatengemeinschaft, das Land ist mehrheitlich katholisch und streng konservativ geprägt. Noch 2013 hatte Kroatien die Ehe in einem Verfassungsreferendum als Verbindung zwischen Mann und Frau definiert und damit de facto gleichgeschlechtliche Ehen verboten (queer.de berichtete). Nach dem Beitritt zur EU führte Kroatien 2014 eingetragene Partnerschaften für Homosexuelle ein (queer.de berichtete). Es besteht die Möglichkeit zur Stiefkind- und Gemeinschaftsadoption. (nb)



mehrfach um Details aktualisiert