Jecker Jubel für schwules Prinzenpaar beim Veilchendienstagszug

Die Narrenzeit von Axel Ladleif und Thorsten Neumann erreichte am Dienstag den Höhepunkt (Bild: Ira Ingenpass / MKV)

Heute, 17:11h, noch kein Kommentar

Die Narren am Niederrhein haben beim Veilchendienstagszug in Mönchengladbach gemeinsam mit ihrem schwulen Prinzenpaar noch mal richtig aufgedreht. Am Höhepunkt der tollen Tage zogen Tausende Jecken mit Axel I. und Prinz "Niersius" Thorsten durch die Stadt – bejubelt von den Menschen am Straßenrand. Für das Prinzenpaar und die Karnevalisten in Mönchengladbach neigte sich damit eine ganz besondere Session zu Ende: Axel Ladleif und Thorsten Neumann waren nach Angaben des Karnevalsverbands das erste schwule Prinzenpaar im Rheinland.



Vorbehalte spürten sie nach früheren Angaben in Begegnungen mit ihrem Narrenvolk nicht. Dafür merkten sie aber gerade am Anfang sehr viel Neugier, die sich in der Erkenntnis auflöste: "Ihr seid ja so normal." Die beiden eingefleischten Karnevalisten eroberten das Narrenvolk – weit über Mönchengladbach hinaus.



So wurde der Veilchendienstagszug für die beiden so etwas wie ein fröhliches, buntes Geleit mit fast 4000 Teilnehmern, 70 Prunkwagen, 30 Tanz- und Funkengarden und 40 Musikkapellen – bevor sich wohl am Aschermittwoch der Karnevals-Blues breit macht.



Die beiden Männer wurden im November 2019 vor mehr als 1.000 Gästen offiziell als Prinzenpaar proklamiert (queer.de berichtete). Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners (CDU) setzte damals den schwulen Jecken feierlich die Prinzen-Kappe auf. Die beiden erklärten, dass es zu "99,8 Prozent" positive Reaktionen auf sie gegeben habe. "Sicher gab/gibt es einige, die lieber eine Prinzessin gehabt hätten, aber offene Böswilligkeiten oder gar Anfeindungen hat es nicht gegeben. Im Übrigen hat es noch kein Prinzenpaar jemals geschafft, es allen recht zu machen", hieß es damals.



Axel I. und Prinz "Niersius" Thorsten sind bereits seit 13 Jahren ein Paar. 2009 ließen sie sich verpartnern, vergangenes Jahr wandelten sie ihre Lebenspartnerschaft in eine echte Ehe um. (dpa/cw)