Marie-Luise Nikuta gestorben

Heute, 09:02h,

Die Kölner Karnevals-Sängerin Marie-Luise Nikuta ist tot. Wie Kölner Medien berichten, bestätigte Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn, dass die Ikone im Alter von 81 Jahren am Nachmittag des Karnevalsdienstags in einer Kölner Seniorenresidenz gestorben ist. "Sie hat die Bühnen der Stadt gegen manch damalige männliche Widerstände erobert und wird für immer in den Herzen der Kölschen sein", so Kuckelkorn gegenüber dem "Kölner Stadtanzeiger".



Nikuta ist eine echte Kölner Institution: Von 1977 bis 2016 komponierte und sang die1938 im Stadtteil Nippes geborene Nikuta fast jährlich das Mottolied des Kölner Karnevals. Die Lieder trugen Titel wie "Colonia ruft die Narren aller Länder", "Köln kann sich mit allen Messen" oder "Mir all sin Kölle". Darüber hinaus war sie auch fester Bestandteil des Cologne Pride, den sie stets tatkräftig unterstützte. 2003 steuerte sie zum CSD mit "Liebe Deine Nächsten" ebenfalls ein Mottolied bei. Außerdem war sie auch Dauergast bei queeren Events, etwa beim schwul-lesbischen Weihnachtsmarkt oder der Röschen-Sitzung.

Die Künstlerin wurde jahrzehntelang mit Preisen überhäuft. Als erste Frau gewann sie etwa für ihr musikalisches Schaffen die Willi-Ostermann-Medaille. In ihrem Haus im Kölner Stadtteil Mauenheim hatte sie mehr als 4.000 Karnevalsorden gesammelt. Auch aus der LGBTI-Community erhielt sie Preise: So wurde sie 2014 mit dem Ehren-Knuddel-Award ausgezeichnet (queer.de berichtete).



Das Kölner Boulevardblatt "Express" kommentierte den Tod der Künstlerin mit den Worten: "Es ist ein schwerer Abschied von einer Frau, die sich in der Männerdomäne Kölner Karneval charmant und gekonnt gegen die Herren durchsetzen konnte. Köln verneigt sich vor einer großen Kölnerin." (dk)