Hamburg: KWB e.V. sucht Referent*in (m/w/d)

Die KWB Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e.V. ist eine Hamburger Agentur für Bildungsmanagement. Sie führt seit 1990 Projekte im Bereich der beruflichen Bildung und Beschäftigung durch und entwickelt innovative Qualifizierungsstrategien für öffentliche Auftraggeber aus der EU, dem Bund, den Ländern sowie für Institutionen und Betriebe. Wir sind ideenreich, kommunikativ, vielfältig aufgestellt und arbeiten nah an den Menschen und den Unternehmen.



Zur Verstärkung unseres Projekts "Peer4Queer" im Bundesprogramm "Demokratie leben!" suchen wir per sofort



eine*n Referent*in (m/w/d) in Vollzeit.



Die Stelle ist zunächst befristet bis zum 31. Dezember 2020. Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), Entgeltgruppe 10/11.



"Peer4Queer" unterstützt queere Jugendliche durch Mentoring in ihrer Identitätsfindung in Bezug auf ihre sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität. Dafür qualifiziert das Projekt Jugendliche und junge Erwachsene zu Mentor*innen. "Peer4Queer" arbeitet außerdem mit Hamburger Schulen zusammen: In Seminaren beschäftigen sich Schüler*innen mit dem Thema queere Identitäten und lernen, wie sie sich für die Belange queerer Jugendlicher einsetzen können.



Ihre Aufgaben:

• Erarbeitung, Planung und Durchführung von Seminaren mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen in schulischen und außerschulischen Kontexten

• Akquisition, Begleitung und Beratung von Mentor*innen und Mentees

• Zusammenarbeit und Vernetzung mit verschiedenen Kooperationspartner*innen und Schulen

• Betreuung und Co-Redaktion der Projekthomepage und Social-Media-Kanäle



Ihr Profil:

• Sie haben einen einschlägigen Hochschul- bzw. Fachhochschulabschluss und idealerweise berufliche Erfahrungen im gefragten Umfeld

• Sie verfügen über praktische Erfahrungen in der Bildungsarbeit, insbesondere mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen und sind mit queeren Themenfeldern vertraut

• Sie kennen sich mit den gängigen MS-Office-Tools sehr gut aus und bringen idealerweise Erfahrung im Projektmanagement mit

• Sie haben sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, sowohl im mündlichen als auch im schriftlichen Sprachgebrauch

• Sie sind teamfähig, kommunikativ, zuverlässig, kundenorientiert und haben große Freude daran, eigenverantwortlich zu arbeiten



Wir bieten Ihnen:

• Spannende, vielseitige Aufgaben in gesellschaftlich relevanten Themenfeldern

• Wertschätzenden Umgang innerhalb des KWB-Teams

• Familienfreundliches Betriebsklima und flexible Arbeitszeiten mit 39 Std./Woche

• Zuschuss zum HVV-ProfiTicket

• 30 Tage Urlaub pro Jahr, vermögenswirksame Leistungen und Gratifikation nach TV-L

• Intensive Einarbeitung mit internem Fortbildungsangebot



Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail an: KWB Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e.V. Frau Elke Moritz, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Tel.: 040 334241-330, E-Mail: .