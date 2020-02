Fünf Dax-Unternehmen schummelten beim LGBT+ Diversity Index

Der Leverkusener Konzern Bayer ist jetzt nur noch Achter im Ranking (Bild: Bayer AG)

Die Uhlala Group hat am Mittwoch eine korrigierte Liste des ersten LGBT+ Diversity Index herausgegeben. Anlass ist, dass fünf Unternehmen bei ihren Angaben geschummelt haben. Diese Firmen rutschten dadurch in der Liste der 30 Dax-Unternehmen teils drastisch ab: Der Leverkusener Chemiekonzern Bayer fiel von Rang vier auf Rang acht, die Hamburger Beiersdorf AG (Nivea, Tesa, Labello) rutschte um einen Platz auf Rang 14 ab, Henkel verlor zwei Plätze und liegt jetzt auf Rang 16 und HeidelbergCement muss sich jetzt mit dem 25. statt dem 22. Platz zufrieden geben. Am stärksten verlor der Essener Konzern E.on: Das Unternehmen, das Homo-Hasserin Katherina Reiche beschäftigt, fiel von Rang acht auf Rang 19.



Links das Ranking aus dem Dezember 2019, rechts die korrigierte Liste (Bild: Uhlala GmbH )

Ursprünglich hatte die Uhlala Group, die unter anderem die queere Karrieremesse Sticks & Stones organisiert, die Liste im Dezember 2019 veröffentlicht (queer.de berichtete). Diese beruhte auf einem Fragebogen zum LGBTI- und Diversity-Engagement, der von 22 der 30 Firmen beantwortet wurde. Bei den anderen Firmen, darunter etwa auch die Deutsche Telekom und BMW, wurde das LGBTI-Engagement recherchiert. Die Ergebnisse wurden in Punkte umgerechnet.



Kurz nach Veröffentlichung übte der Blogger Johannes Kram Kritik an der Einstufung von E.on, woraufhin das Ergebnis Mitte Januar vorläufig korrigiert wurde (queer.de berichtete). Die Uhlala Group forderte außerdem Nachweise für die Behauptungen der Firmen ein. Dabei wurden bei den betreffenden fünf Firmen Unstimmigkeiten festgestellt. Auch wurde nun berücksichtigt, ob Maßnahmen im ganzen Konzern oder, wie etwa bei E.on, nur in Tochterunternehmen galten.

"Valides Ranking"

"Wir freuen uns, ein valides Ranking präsentieren zu können und bedanken uns bei den teilnehmenden Unternehmen. Wir wissen den Aufwand sehr zu schätzen", sagt Stuart B. Cameron, der Initiator des Indexes und Chef der Uhlala Group. "Wir bedanken uns außerdem für die kritischen Hinweise aus der LGBT+-Community, die uns geholfen hat, das Ranking zu verbessern."



Der Index zeige, "dass noch viel zu tun ist", so Cameron weiter. "Das Ziel für einen inklusiven Arbeitgeber müssen 100 Punkte sein!" Bisher erreicht nur der Walldorfer Software-Konzern SAP diesen Wert. Cameron hofft, dass sich die DAX-Unternehmen ihr Ergebnis zu Herzen nehmen und weiter an ihrem Diversity Management arbeiten. "Ende 2020 werden wir den LGBT+ Diversity Index erneut herausgeben und wir sind gespannt, welche Unternehmen diesem Ziel dann näher gekommen sind." (dk)