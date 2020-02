Feminismus: Streit um "transphobe" Vorlesung in Berlin

Die Vorankündigung der "tageszeitung" (Bild: taz.de)

Eine für kommenden Monat angesetzte "Queer Lecture" mit dem Titel "Transgender: Geschlechtergerechtigkeit passé?" hat zu einem Shitstorm geführt. In der von der Initiative Queer Nations (IQN) organisierten Veranstaltung soll Gunda Schumann, eine Aktivistin der Lesben- und Frauenbewegung West-Berlins in den Siebziger- und Achtzigerjahren, über das Thema referieren. Moderieren soll der Journalist und IQN-Vorstand Jan Feddersen, der vor einem knappen Jahr bereits einen Shitstorm ausgelöst hatte, weil er der LGBTI-Community Männerfeindlichkeit attestierte und von einer "Queergida" sprach (queer.de berichtete).



In der ursprünglichen Einladung vom Montag wurde Transgeschlechtlichkeit als "vom biologischen Körper abstrahierender Irrweg" diffamiert. Die "Konsequenzen" der Anerkennung von Transpersonen seien der "Rückfall in Geschlechterstereotype, [die] Negation des homosexuellen Begehrens, [die] Sterilisierung und Verstümmelung der Körper junger Mädchen, [die] Auslöschung der Kategorie 'Frau'" und anderes. In einer älteren Ankündigung fiel auch der Begriff "Transkrake". Die Veranstaltung soll am 17. März wie frühere Lectures im Gebäude der "tageszeitung" stattfinden (siehe Ankündigung).



Über diese Beschreibung machte sich Empörung breit. In sozialen Netzwerken kam es zu einem regelrechten Shitstorm. "Ich würde mich gerne auf den Kampf gegen die Nazis konzentrieren, ohne das linke Genossinnen mich vor den Bus schubsen", schrieb eine Aktivistin. Eine andere sah TERF am Werke (trans-exclusionary radical feminists – also als radikale Feministin, die Transfrauen nicht als Frauen anerkennen wollen).



dann bereitet sie damit exakt den gängigen TERF talking points die Bühne, mit denen gegen trans Aktivismus und trans rights im Allgemeinen hergezogen wird.#Transfeindlichkeit #QueeresKulturhaus #QueerLecture Saliva Glance (@SalivaGlance) February 26, 2020 Twitter / SalivaGlance

Berlins Kultursenator ist beunruhigt

Auch von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld und aus der Berliner Politik gab es Kritik: Der offen schwule Kultursenator Klaus Lederer (Linke) erklärte gegenüber dem "Tagesspiegel", der Einladungstext sei "schwer irritierend und denunziatorisch". Die Landesabgeordnete Sabine Bangert (Grüne) ergänzte auf Twitter, es müsse geprüft werden, ob die Veranstaltung mit öffentlichen Mitteln gefördert wird.



"taz": Absage möglich

Auch die "taz" ist sich nicht mehr sicher: Auf ihrer Homepage wurde der Einladungstext geändert. Außerdem heißt es dort jetzt: "Der Verlag der taz bittet – insbesondere trans* und nicht-binäre Personen – um Entschuldigung für die Wortwahl in der vorherigen Version dieses Ankündigungstextes." Derzeit werde sowohl die Überarbeitung des Veranstaltungsformats als auch eine Absage des Events intern diskutiert.



Der Queer-Nations-Partnerverein Queeres Kulturhaus (E2H) bedauerte in einer Stellungnahme vom Mittwoch "die entstandenen Irritationen von Herzen". In dem Text wurde auch Queer-Nations-Vorstandsmitglied Christiane Härdel zitiert – sie bedauerte, dass die Einladung "missverständlich formuliert" gewesen sei. "Es ist uns natürlich nicht daran gelegen, Transmänner und Transfrauen zu diffamieren oder ihre Gefühle zu verletzen. Auch soll die queere Community nicht gespalten werden", so Härdel. "Wir wollen in unseren Lectures Fragen quer zum ideologischen und zum politischen Mainstream aufwerfen. Im Vordergrund steht die mitunter schonungslose Analyse von neuen Entwicklungen." Darum halte man an der Veranstaltung fest.



Konkret solle es bei der Lecture um "die Problematik gehen, die sich aus der Transkultur ergeben kann, vor allem aus feministischer und lesbischer Perspektive", so Härdel. Der Vorwurf der Transfeindlichkeit mache sie und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter "traurig".



Trans-Organisationen beklagen immer wieder, dass schwule Aktivisten und lesbische Aktivistinnen versuchten, ihre spezifischen Interessen über die von Transpersonen zu stellen. Es gibt auch Organisationen, die sich gezielt für die Rechte von Lesben, Schwulen und Bisexuellen einsetzen, aber Rechte für Transpersonen ablehnen. Dies findet oft, aber nicht immer, im Spektrum von Rechtspopulismus statt. Ein Beispiel ist die britische "LGB Alliance", die "Gender-Extremismus" bekämpfen will (queer.de berichtete). (dk)



Update 17.02 Uhr: Spinnboden zieht Konsequenzen



Sabine Balke vom Lesbenarchiv "Spinnboden" hat am Mittwoch angekündigt, die Partnerschaft mit dem Queeren Kulturhaus wegen dieses Streits zu kündigen. "Spinnboden" sollte Teil werden des von dem Verein geplanten Elberskirchen-Hirschfeld-Hauses, das ab 2022 im alten taz-Gebäude an der Rudi-Dutschke-Straße diverse Archive, Bibliotheken, Vortragsräume, Galerien und ein Kino und Café beherbergen soll.