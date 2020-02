Homophobe Schmierereien gegen schwules Prinzenpaar

Axel Ladleif und Thorsten Neumann führten den diesjährigen Karneval in Mönchengladbach an (Bild: Ira Ingenpass / MKV)

Tausende Menschen hatten beim Veilchendienstagszug Axel I. und Prinz "Niersius" Thorsten zugejubelt (queer.de berichtete). Zuvor hatte das erste schwule Prinzenpaar im rheinländischen Karneval noch erklärt, dass es zu "99,8 Prozent" positive Reaktionen auf sie gegeben habe.



Doch wie jetzt bekannt wurde, gab kurz vor dem Umzug auch einen homophoben Zwischenfall: Wie die "Rheinische Post" berichtet, war der Prinzenwagen am Wochenende "mit üblen homophoben Schmierereien" beschädigt worden. Zwar sind diese bis zum Veilchendienstag wieder übermalt worden. Allerdings habe der Karnevalsverband MKV die Tat fotografisch festgehalten und Anzeige gegen Unbekannt erstattet.



Tat möglicherweise ein Insiderjob

Bei der Tat könnte es sich um einen Insiderjob gehandelt haben, denn der Wagen wurde in der Wagenbauhalle beschmiert. Der oder die Täter hatten dabei keine Einbruchspuren hinterlassen, sie könnten also einen Schlüssel gehabt haben. "Wir können leider nicht ausschließen, dass es jemand aus den Reihen der Karnevalisten war", räumte MKV-Chef Gert Kartheuser ein. "Das fände ich nicht nur traurig, sondern eine Unverschämtheit." Kartheuser hob jedoch die generell positiven Reaktionen auf das offen schwule Prinzenpaar hervor und konstatierte trocken: "Idioten gibt es immer wieder."



Axel Ladleif und Thorsten Neumann sind bereits seit 13 Jahren ein Paar. 2009 ließen sie sich verpartnern, vergangenes Jahr wandelten sie ihre Lebenspartnerschaft in eine echte Ehe um. Vor drei Monaten sind sie vor mehr als 1.000 Gästen offiziell als Prinzenpaar proklamiert worden (queer.de berichtete). Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners (CDU) setzte damals den schwulen Jecken feierlich die Prinzen-Kappe auf. (dk)