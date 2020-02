240.000 Zuschauer sehen "Unser Lied für Rotterdam"

Barbara Schöneberger zeigt ihre Liebe zu Schwarz-Gelb oder dem BVB und spricht dem sichtlich schüchternen Ben Dolic Mut zu (Bild: NDR)

Laut den offiziellen Zahlen der GfK hat die einstündige Sendung "Unser Lied für Rotterdam" am Donnerstagabend auf ONE zur ungewohnten Sendezeit um 21.30 Uhr lediglich 240.000 Zuschauer erreicht. Das entspricht einem Marktanteil von 0,9 Prozent, was etwa dem ONE-Senderschnitt entspricht. Bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil immerhin bei 1,3 Prozent.



Im vergangenen Jahr war das Zuschauerinteresse an "Unser Lied für Israel" noch viel größer: Damals sahen 2,99 Millionen Zuschauer die zweieinhalbstündige Sendung. Der Marktanteil lag mit 9,6 Prozent zehn Mal so hoch wie dieses Jahr. Allerdings hatte es sich damals um einen echten Vorentscheid gehandelt, der in der Primetime um 20.15 Uhr lief und nicht nur bei ONE, sondern auch bei Das Erste ausgestrahlt worden war.



"Unser Lied für Rotterdam" kam dagegen weniger wie eine echte Abendshow daher, sondern wie eine etwas aufgepeppte Pressekonferenz. Einziges Ziel der von Barbara Schöneberger moderierten Sendung war es, den bereits am Donnerstagnachmittag bekannt gewordenen deutschen Beitrag "Violent Thing" von Ben Dolic vorzustellen. Die Show endete mit einem Liveauftritt von Dolic, der seinen Song in einer Akkustik-Version vorführte.

In sozialen Netzwerken machten sich viele ESC-Fans aus dem In- und Ausland über die sichtlich wenig Gebührengelder verschlingende Sendung und das Outfit von Barbara Schöneberger lustig.



Wettbüros sehen "Allemagne" in Top 10

"Violent Thing" scheint laut Wettbüros bessere Chancen zu haben als der Song "Sister", der im letzten Jahr den vorletzten Platz belegte. Laut eurovisionworld.com steht Deutschland bei den Wettbüros unter den 41 Teilnehmerländern derzeit auf Rang sieben mit einer vierprozentigen Gewinnchance – und etwa deutlich vor Großbritannien, das ebenfalls am Donnerstag seinen Beitrag vorstellte.



Aktueller Favorit ist Litauen: "On Fire" von The Roop hat demnach eine zwölfprozentige Gewinnchance. Allerdings haben viele Länder ihren nationalen Song bislang noch nicht bekannt gegeben oder ausgewählt. Vor den ersten Proben sind die Wetten zudem mit Vorsicht zu genießen, weil – wie dieses Jahr auch beim deutschen Beitrag – noch nicht erkennbar ist, wie die Umsetzung eines Liedes in einem Live-Auftritt aussieht. (dk)