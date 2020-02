Berlin erhält zweiten schwulen Imam

Imam Mahmoud Alshihabi (li.) und Imam Christian Awhan Hermann bieten gemeinsam in Berlin ihre Dienste an

Mit dem 45-jährigen Imam Mahmoud Alshihabi gibt es jetzt einen weiteren offen schwulen Imam in Deutschland. Imam Christian Awhan Hermann, der Chef von Kalima e.V. stellte den gebürtigen Syrer am Mittwoch als Verstärkung des theologischen Teams bei einer Veranstaltung des Projekts "Schalom Aleikum" vor zirka 100 Besuchern in Berlin vor.



Imam Mahmoud arbeitete in seine Heimat Syrien als Imam und ist ein sogenannter Hafiz (also ein Muslim, der den gesamten Koran auswendig rezitieren kann). Er kam vor einigen Jahren als Kriegsflüchtling nach Deutschland und hatte in Berlin sein Coming-out als schwuler Mann.



"Ich will etwas verändern", erklärte Mahmoud. "Überall in der islamischen Welt werden queere Muslime verfolgt und getötet. Aber auch hier in Deutschland werden wir diskriminiert. Das muss anders werden, dafür will ich mich einsetzen."

Kennengelernt haben sich Imam Mahmoud und Imam Awhan beim LesBiSchwulen Straßenfest in Berlin 2019 am Kalima-Infostand. "Zuerst stellte Mahmoud viele kritische Fragen", berichtete Christian Awhan Hermann. "Aber aus Kritik wurde Verbundenheit und jetzt arbeiten wir zusammen an wichtigen Übersetzungen und einer liberal-inklusiven Auslegung der religiösen Schriften."



Imam Awhan hatte 2016 den Verein Kalima gegründet (queer.de berichtete). Vor wenigen Monaten startete er eine Akademie für die Aus- und Weiterbildung von Gläubigen mit einem liberalen Islamverständnis (queer.de berichtete). Bei der "integrierten Imam*innen-Ausbildung" gibt es auch einen sogenannten Q-Kurs (Queer-Kurs), bei dem unter anderem der Umgang mit LGBTI in islamischen Gemeinden, die Grundlagen zur geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt und der queere Blickwinkel auf den Koran auf dem Programm stehen. (cw)