Warum sich Schauspieler outen sollten

Ein kleines Tonstudio im Berliner Wedding ist der Ort, an dem es am Freitagmittag plötzlich ernst wird. Johannes Kram ist die Aufregung vor der Aufzeichnung des ersten QUEERKRAM-Podcasts nicht anzumerken, er ist betriebsam wie immer. Die Gäste sind pünktlich und gut gelaunt.



Kram, der wortgewaltige Nollendorfblogger und Buchautor, betritt heute mehrfach Neuland. Im Studio muss er spontan reagieren, ohne sich die Worte vorher zurechtzulegen, auch sein großes Thema, die Alltagshomophobie in Deutschland, steht diesmal nicht im Vordergrund. Zumindest nicht am Anfang des Gesprächs.



Passend zu den Filmfestspielen spricht Kram mit dem (heterosexuellen) Schauspieler Jonas Dassler, der auf der Berlinale als "European Shooting Star" ausgezeichnet und hofiert wurde, und dem (schwulen) Regisseur und Teddy-Preisträger Falk Richter über ihre Erfahrungen am Theater, über toxische und alternative Männlichkeit und die eigenen Biografien. Der 23-jährige Dassler steht schließlich in Richters Väter-Stück "In My Room" am Berliner Maxim Gorki Theater auf der Bühne. "Unbedingt anschauen", sagt der Gastgeber gleich zweimal.



Dreier im Tonstudio (v.l.n.r.): Falk Richter, Jonas Dassler, Johannes Kram

Der natürlich-offene Jonas Dassler, der seinen schnellen Ruhm noch nicht ganz fassen kann, und Falk Richter, der politische Kämpfer und Erklärer, ergänzen sich perfekt. Zusammen zeigen sie eindrucksvoll, wie politisch das Private ist. Da ist auf der einen Seite der Regisseur, der von seinem Vater nach dem Coming-out verprügelt wurde, auf der anderen der junge Remscheider aus einem liberalen und unterstützenden Elternhaus, der sich mehr queere Sichtbarkeit und Schulaufklärung wünscht: "Vor ein paar Jahren wusste ich auch noch nicht, was Stonewall ist."



Viel mehr sei nicht verraten aus dem lebendigen Gespräch – ein Podcast ist schließlich zum Anhören da. Nur so viel: Beide beklagen homophobe Strukturen in der Theater- und Filmwelt. Dass sich homosexuelle Schauspieler aus Angst um ihre Karriere nicht outen, sei "Symptom einer ziemlichen kaputten Branche", kritisiert Dassler. Auch Richter beklagt mit harten Worten fehlende Courage bei homosexuellen Kolleg*innen. Outen wollen sie aber niemanden.



Nach einer Stunde verabschiedet Johannes Kram seine Gäste, etwas erschöpft, aber hoch zufrieden. Eine gelungene Podcast-Premiere, die jetzt noch leicht geschnitten werden muss und dann am Abend hoffentlich auch gut bei den Hörer*innen ankommt. Im Weddinger Tonstudio wird schon mal eine Flasche Sekt aufgemacht… (mize)