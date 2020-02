Aids-Hilfe Marburg sucht Mitarbeiter*in

Heute, 10:02h, noch kein Kommentar

Die Aids-Hilfe Marburg e.V. sucht ab sofort



eine*n Mitarbeiter*in



(LSBT*IQ-Netzwerkstelle Mittelhessen) für 19,5 Stunden/Woche, Stellenausbau möglich.



Aufgaben:

• Einrichtung und Etablierung des Queeren Zentrums, einem Ort für die Entfaltung und Stärkung queerer Lebenswelten

• Moderation und Leitung von Runden Tischen, Arbeits- und Netzwerktreffen unterschiedlicher Formate

• Vorhalten von Öffnungs- und Sprechzeiten

• Konzeption, Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten

• Förderung der Selbstvertretung marginalisierter Gruppen

• Pflege der Social Media Präsenzen des Trägers und weitere Öffentlichkeitsarbeit



Profil:

• Hohe kommunikative Fähigkeiten

• Gute Kenntnisse von LSBT*IQ Lebenswelten

• Erfahrung in der Arbeit mit Gruppen und Netzwerken

• Erfahrung in der Durchführung von Projekten und Veranstaltungen

• Übereinstimmung mit der Haltung und Arbeitsweise der Aidshilfe

• Flexibilität und Belastbarkeit

• gute Englischkenntnisse, Mehrsprachigkeit erwünscht

• Führerschein erwünscht



Wir bieten:

• Supervision

• Fortbildungen

• Vergütung nach TVöD

• Mitarbeit in einem engagierten Team



Die Bewerbung von migrantisierten Menschen, Menschen mit HIV sowie LSBT* begrüßen wir ausdrücklich. Die Stelle wird im Rahmen des Aktionsplans Akzeptanz und Vielfalt des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration gefördert.



Bewerbungen – gerne digital im PDF-Format – an:

Aids-Hilfe Marburg e.V.

Bahnhofstr. 27

35037 Marburg