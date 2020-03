Weiden: Praxis für Stimm- und Sprachtherapie Werner Reindl sucht Praxisleitung Logopädie / Logopäden (m/w/d)

Heute, 17:59h, noch kein Kommentar

Wir suchen empathische und sympathische Verstärkung für unser Team!



Ab sofort oder auch zu einem späteren Zeitpunkt suchen wir



eine Praxisleitung Logopädie (m/w/d)

zwei Logopäden (m/w/d), gerne auch als Nebenverdienst am Wochenende.



Sie können von uns erwarten:

• Ein junges, aufgeschlossenes Team, welches tolerant und vorurteilsfrei miteinander umgeht

• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit durch unsere Partnerschaften mit verschiedenen Einrichtungen

• Anstellung in Vollzeit, Teilzeit oder als Minijob am Wochenende

• Eine überdurchschnittliche, faire Bezahlung

• Flexible Zeit- und Urlaubseinteilung

• Bezahlte Fortbildungen



Wir bieten Ihnen:

• Eine moderne Praxis mit Sekretariat und Übernahme der organisatorischen Arbeiten

• Regelmäßigen Teamsitzungen und die Möglichkeit zu Supervision

• Eine harmonische, wertschätzende Arbeitsatmosphäre

• Eine intensive Einarbeitung

• Gute Diagnostik- und Therapieausstattung

• Kostenlose Getränke

• Ein einmaliges Begrüßungsgeld für neue Kollegen

• Unterstützung bei der Wohnungssuche

• Unterstützung bei der Arbeitssuche für den Partner/ die Partnerin



Unsere Logopäden (m/w/d), die gerne am Wochenende (vormittags) tätig sind

• Können die Anzahl der Wochenenden pro Monat beliebig und frei wählen.

• Können auf Wunsch auch an Feiertagen tätig sein.

• Erhalten einen Stundenlohn von bis zu 70,00 €.

• Können auch freiberuflich arbeiten.

• Können problemlos neben einer Festanstellung in einer anderen Praxis bei uns tätig werden.



Für unsere Praxis in Weiden in der Oberpfalz suchen wir ab sofort oder auch zu einem späteren Zeitpunkt zwei Logopäden (m/w/d), gerne auch als Nebenverdienst am Wochenende und eine Praxisleitung (m/w/d). Auch für Berufseinsteiger direkt nach der Ausbildung sind wir offen und freuen uns auf einen regen Gedankenaustausch im Team.



Suchen Sie nach einem Arbeitgeber, der Sie fördert und fordert zugleich? Der Ihnen tolerant und offen begegnet ohne Vorurteile und Ressentiments? Dann sind Sie hier bei uns genau richtig. Unser junges, aufgeschlossenes Team würde sich sehr freuen Sie kennenzulernen.



Bei uns ist kein Tag wie der andere: Wir kooperieren unter anderem mit der Stroke Unit, der Abteilung für Palliativmedizin, dem Bezirkskrankenhaus und zahlreichen Intensivpflegeeinrichtungen. Dadurch haben Sie nicht nur Abwechslung im Alltag, sondern zugleich die Möglichkeit in unterschiedliche Bereiche Einblicke zu erhalten. So fällt Ihnen eine eventuelle Spezialisierung später leichter und Sie können ganz nebenbei Erfahrungen sammeln.



Als Ausdruck unserer Wertschätzung unseren Mitarbeitern gegenüber, überlassen wir Ihnen die Zeiteinteilung im Rahmen unserer Öffnungszeiten. So können Sie ohne weiteres private Termine unter der Woche wahrnehmen, Familie und Arbeit miteinander verbinden oder sich Zeit für sich und Ihre Hobbies nehmen. Auch unsere Urlaubseinteilung erfolgt ganz flexibel und wird auf Ihre Wünsche abgestimmt.



Selbstverständlich können alle unsere Logopäden (m/w/d) eigenständig arbeiten und sich entweder auf einen Schwerpunkt spezialisieren oder mit allen Störungsbildern der Logopädie befassen.



Natürlich freuen wir uns, wenn unsere Mitarbeiter sich weiterbilden möchten. Wir unterstützen Sie nicht nur finanziell, sondern auch mit freien Fortbildungstagen. Nur durch regelmäßige Fort- und Weiterbildungen können wir unseren Patienten die beste Behandlung zukommen lassen.



Unsere Praxis in Weiden in der Oberpfalz verfügt über moderne Ausstattung und ein kompetentes Sekretariat, das unseren Logopäden (m/w/d) den Rücken freihält. Zusätzlich bieten wir in unseren Räumen auch Coachings im Bereich Erfolgskommunikation und Hypnose-Therapien an. Gerne geben wir interessierten Mitarbeitern in diese Bereiche Einblicke und fördern eine Ausbildung.



Weiden in der Oberpfalz: Lebenswert und vielseitig



Unsere Heimat hat mehr zu bieten als es auf den ersten Blick scheint, zum Beispiel die niedrigsten Lebenshaltungskosten in Deutschland. Trotzdem sind größere Städte wie Regensburg, Nürnberg oder Pilsen (CZ) innerhalb einer guten Stunde bequem mit dem Auto erreichbar. So haben Sie zum einen die ruhige, ländliche Umgebung unter der Woche, zum anderen sind Sie aber am Wochenende schnell in den belebten Städten. Genießen Sie naturnahe Erholung direkt vor Ihrer Haustüre. Wandern, Radfahren, Walken oder Laufen – hier ist für jeden etwas dabei. Und auch wenn es mal nicht ganz so sportlich sein soll, bietet Ihnen unsere malerische Altstadt die perfekte Kulisse für einen entspannten Schaufensterbummel oder einer gemütlichen Tasse Cappuccino im Café. Besuchen Sie uns doch in unserer Praxis und lassen Sie den Charm der Stadt Weiden in der Oberpfalz auf sich wirken.



Bei uns sind Sie willkommen



Da die Zahl der Logopädie-Patienten auch im Jahr 2019 erneut gestiegen ist, suchen wir nach Verstärkung für unser Team. Wir würden uns sehr freuen, Sie bald näher kennenlernen und Sie Teil unseres Teams nennen zu dürfen. Egal ob Vollzeit, Teilzeit oder Minijob – wenn Sie auch auf der Suche nach einer wertschätzenden, toleranten Arbeitsatmosphäre und einem offenen, vorurteilsfreien Team sind, dann melden Sie sich doch bei uns.



Senden Sie Ihre Bewerbung per Post oder E-Mail an:



Werner Reindl – Praxis für Stimm- und Sprachtherapie

Kettelerstraße 3

92637 Weiden

Mail:

www.stimm-sprachtherapie.de



Sollten Sie noch weitere Fragen haben, können Sie sich gerne telefonisch unter 0961 – 381 30 50 bei uns melden.