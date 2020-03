Grimme-Preis für "Prince Charming"

Heute, 12:12h,

Die TVNOW-Realityshow "Prince Charming" ist eine von drei Sendungen, die mit dem Grimme-Preis 2020 in der Kategorie Unterhaltung ausgezeichnet werden. Das gab das Grimme-Institut am Dienstagvormittag bekannt. Die Show ist das erste Reality-Datingformat, das in der 56-jährigen Geschichte des deutschen TV-Awards einen Preis erhält.



Neben "Prince Charming" konnte in dieser Kategorie auch die RBB-Talkshow "Chez Krömer" und die ProSieben-Kurzshow "Joko & Klaas LIVE – 15 Minuten" die Auszeichnung ergattern. Diese drei Shows konnten sich gegen die ebenfalls nominierten Sendungen "The Masked Singer" (ProSieben), "Per Anhalter durch Bayern: Woidboyz on the Road" (BR), "Festival der Liebe" (Tele 5) und "Late Night Berlin" (ProSieben) durchsetzen.



Die Experten-Jury begründete ihre Entscheidung für "Prince Charming" mit den Worten: "Dank der Unbefangenheit, die ein Format so nur in seiner Debütstaffel haben kann, brechen sich in 'Prince Charming' immer wieder unerwartet Momente echter Gefühle und echter Verbundenheit Bahn." Die Show sei "nicht nur tolle, emotionale Fernsehunterhaltung", sondern "auch eine neue Art von Märchen". Die Preisverleihung findet am 27. März im nordrhein-westfälischen Marl statt.



"Mehr Vielfalt in der deutschen Unterhaltung"

Henning Tewes, Co-Geschäftsleiter des RTL-Streamingportals TVNOW, bezeichnete die Auszeichnung als "großen Ritterschlag". So werde gezeigt, "dass es höchste Zeit für die erste schwule Dating-Show in Deutschland war". Show-Produzentin Nina Klink freute sich, dass die Sendung "für mehr Vielfalt in der deutschen Unterhaltung sorgen" durfte.



In Kürze kommt die erste Staffel von "Prince Charming" auch ins Free-TV: Der Sender Vox zeigt das Erfolgsformat ab dem 20. April immer montags um 22.15 Uhr.



"Prince Charming" basiert auf dem amerikanischen Format "Finding Prince Charming", das 2016 als eine Art schwuler "Bachelor" ins Leben gerufen und im LGBTI-Sender Logo gezeigt wurde. In den USA lief die Sendung aber nur wenig erfolgreich und wurde nach einer Staffel abgesetzt. In Deutschland sorgte "Prince Charming" hingegen durch kluges Casting und unterhaltsame Spannungsbögen für Lob von Zuschauern und Kritikern. Deshalb hatte RTL bereits eine zweite Staffel bestellt, bevor die letzte Folge der ersten Staffel überhaupt zum Streaming bereitgestellt wurde (queer.de berichtete).



Der altehrwürdige Grimme-Preis wird seit 1964 vergeben. Ausgezeichnet werden Produktionen und TV-Leistungen, die "die spezifischen Möglichkeiten des Mediums Fernsehen auf hervorragende Weise nutzen und nach Inhalt und Methode Vorbild für die Fernsehpraxis sein können". (dk)