Puppy Pride Cologne: Fünf heiße Tage für Welpen und Co.

Puppies auf dem Cologne Pride 2019 (Bild: nb)

Ob ein gemütliches Brunch, ein fesselnder Bondage-Kurs oder eine rauschende Partynacht: Vom 28. Mai bis 1. Juni sollen "Puppies, Handler, Fetisch-Enthusiasten und Freunde der Puppy Community" beim ersten Puppy Pride Cologne auf ihre Kosten kommen. Konkret handelt es sich hierbei um eine Form von Petplay, also ein erotisches Rollenspiel, in der mindestens ein Partner oder eine Partnerin die Rolle eines Haustieres, in diesem Fall eines Hundes, übernimmt. Das Wort "Puppy" beschreibt dabei einen eher jungen und meist noch unerfahrenen sogenannten Dogplayer.



Die Organisatoren haben ein breites Programm aus einem Dutzend Veranstaltungen für jedes Alter, Geschlecht (!) und persönlichen Geschmack organisiert: Von einer Stadtrundfahrt "der etwas anderen Art" über ein PupNick (statt Picknick) im Grünen und diversen Workshops wie einem Bondage- und einem Cocktailkurs bis hin zu einem gemeinsamen Brunch erwartet die Besucher eine breite Auswahl.



Ein Werbeplakat der Organisatoren

Los geht es am Abend des 28. Mai mit einem Sektempfang im Café des queeren Jugendzentrums anyway. Höhepunkt des Puppy Pride ist die große Hauptparty "Trinity Cologne", die in Zusammenarbeit mit Rheinfetisch e.V. und Bartmänner e.V. organisiert wird. Das Event findet im Bogen 2 statt, der Eintritt kostet 15 Euro.



Der offizielle Ticket-Onlinevorverkauf und die Voranmeldungen für die Events startet am Sonntag (8. März). Der Puppy Pride ist eine Partnerveranstaltung des Cologne Fetisch Pride von Rheinfetisch e.V., welcher zeitgleich stattfinden wird.



Einen Monat nach dem Puppy Pride werden die Organisatoren auch an der Parade des Kölner CSD teilnehmen, der dieses Jahr am 5. Juli stattfinden wird.



Die eigentlich harmlose Petplayer-Community ist bis heute noch manchem konservativen deutschen Polizeibeamten ein Dorn im Auge: 2018 hatte etwa die Essener Polizei ein Fetischmasken-Verbot ausgesprochen, obwohl gerade in dieser Region Masken zu Karneval nie ein Problem darstellen (queer.de berichtete). Nach heftiger Kritik ruderte die Staatsmacht zurück und sprach von einem "bedauerlichen Missverständnis" (queer.de berichtete). (cw)