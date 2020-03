Skandal um Sherry Pie: Wird "RuPaul's Drag Race" gecancelt?

Von Paul Schulz

Noch bevor die ersten zwei Episoden der zwölften Season von "RuPauls Drag Race" am Freitag in den USA ausgestrahlt wurden, waren sie ein Skandal. Denn nur wenige Stunden vor der TV-Premiere hatte das Onlineportal Buzzfeed enthüllt, dass eine der teilnehmenden Queens, Sherry Pie, über Jahre mehr als ein halbes Dutzend Männer per Catfishing getäuscht und sie dabei zu sexuell aufgeladenen Handlungen vor der Kamera überredet hat. Catfishing bedeutet, online eine andere als die eigene Identität anzunehmen, und gilt als Betrug.



Die Anschuldigung: Sherry Pie, bürgerlicher Name Joey Gugliemelli, hatte sich gegenüber männlichen Mitstudenten an seiner New Yorker Universität und Kollegen in einer Theatergruppe in Nebraska online als Assistent einer New Yorker Casting-Agentin und direkt als diese Agentin ausgegeben. Zweck des Betrugs war, die Männer dazu zu bringen, Bewerbungsvideos für ein nicht existierendes Filmprojekt über muskulöse Männer namens "Bulk" und eine frei erfundene Musical-Version des Tim Burton-Films "A Nightmare before Christmas" zu produzieren.



In diesen durch die Männer selbstgedrehten Videos posierten sich in knapper Sportbegleitung, sprachen über den Geruch ihrer Achselhöhlen, einer berichtet, Gugliemelli hätte ihn per Email dazu überredet, vor der Kamera zu masturbieren. Einige der Männer waren zu der Zeit mit Gugliemelli befreundet.

"Ich habe mich noch nie selbst geliebt"

Klingt unglaublich? Der Täter hat zugegeben, dass die Geschichte stimmt. Eine Minute bevor das US-Online-Portal die Geschichte veröffentlichte, stellte Gugliemelli eine Entschuldigung auf sein Sherry-Pie-Facebook-Profil. Darin schreibt er unter anderem: "Es tut mir leid, soviel Schmerz und Trauma verursacht zu haben. Das alles ist mir furchtbar peinlich und ich ekele mich vor mir selbst. Ich weiß, was ich getan habe, war falsch und sehr verletzend. […] Ich habe erst bei den Aufnahmen zu 'Drag Race' wirklich verstanden, wie wichtig auch unsere geistige Gesundheit ist und wie sehr man auf sich selbst achten muss. Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, sich selbst zu lieben. Ich glaube, ich habe mich noch nie selbst geliebt. Ich habe mir Hilfe gesucht und bin seit meiner Rückkehr nach New York in Behandlung. […] Alles was ich tun kann, ist mich bei den Schwestern der Staffel 12 zu entschuldigen wie auch bei der Produktionsfirma und beim Sender."



Die Entschuldigung half Sherry Pie nicht. World of Wonder, die Produktionsfirma von "RuPaul's Drag Race", und VH1, der Sender auf dem die Show in den USA ausgestrahlt wird, gaben noch am Wochenende über eine Sprecherin bekannt: "Wegen der aktuellen Erkenntnisse, ist Sherry Pie von RuPaul's Drag Race disqualifiziert worden. Aus Respekt für die harte Arbeit aller anderen Queens werden wir die Staffel allerdings trotzdem so ausstrahlen, wie sie gedreht worden ist. Sherry Pie wird nicht Teil des großen Finales sein, das im Laufe des Frühlings noch gedreht wird." Sie würde allerdings in vielen anderen Episoden auftauchen. Das hat es in der Geschichte der Show noch nie gegeben.

Wird die ganze Staffel neu gedreht?



Kein Vorbild für die Community: Sherry Pie im Regenbogenkleid (Bild: sherrypienyc / instagram

Ob die Staffel wirklich vollständig ausgestrahlt wird, steht derzeit in den Sternen. Queere Medien in den USA haben schon am Wochenende dazu aufgerufen, die Staffel neu zu drehen oder ganz und gar abzusagen. Alles Andere sei im Zeitalter von #MeToo unvorstellbar. Das könnte, aus rein wirtschaftlichen Gründen, schwierig für Produktionsfirma und Sender werden. "Drag Race" ist längst ein viele Millionen teures Projekt; an dem hinter und vor den Kulissen Hunderte von Jobs hängen.



Aber es gibt sehr, sehr gute Argumente dafür, die Staffel doch zu canceln: Zeigt der Sender die Episoden, in denen Sherry Pie als ganz normale Teilnehmerin auftritt, normalisiert er damit nebenbei auch den Umgang mit sexuell übergriffigen Personen. Daniel Lynn Evans, eines von Gugliemellis Opfern, sagte dazu: "Ich würde gern sagen, dass unser Privatleben von unserem Berufsleben zu trennen ist. Aber das geht hier nicht, das hier ist etwas anderes: wohlüberlegtes, übergriffiges und kriminelles Verhalten. Wir können jungen LGBTQI gegenüber nicht so tun, als wäre irgendetwas daran ok, und wir können auch nicht einfach so weitermachen."