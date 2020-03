Vermisst: Wer hat Daniel gesehen?

Heute, 11:38h, noch kein Kommentar

Seit Sonntagmorgen wird der 27-jährige Daniel Frauenberger aus Göttingen vermisst. Er war in einer Pension in Schulenberg im Oberharz untergebracht und von dort gegen 7 Uhr zu einer Wanderung aufgebrochen, seitdem fehlt von ihm jegliches Lebenszeichen.



Frauenberger, der sich u.a. in queeren Bildungsprojekten, engagierte, ist schlank (50-60 kg), hat kurze braune Haare und war beim Verlassen der Unterkunft mit einer schwarzen Jacke, eine blaue Mütze mit Adidas-Logo und grauen Wanderstiefeln bekleidet, zudem führte er einen braunen Rucksack mit sich.

Suchmaßnahmen bislang ohne Erfolg

Entprechend durchgeführte Suchmaßnahmen in und um Schulenberg, an denen sich u.a. auch die Bergwachtgruppe Clausthal-Zellerfeld, ein Mantrailer-Hundeführer der Polizeidirektion Lüneburg sowie der Ortsbrandmeister der Gemeinde Schulenberg beteiligten, und Ermittlungen der Polizei Oberharz und der sachbearbeitenden Fachkommissariats 1 der Polizeiinspektion Goslar blieben bislang ohne Erfolg.



Personen, die den Vermissten seit dem gestrigen Sonntag gesehen haben oder Angaben über seinen derzeitigen Aufenthaltsort machen oder andere sachdienliche Hinweise können, die eine Feststellung der Person ermöglichen, werden gebeten, sich unter Tel. (05321) 7339-0 mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen.



Die Vermisstenmeldung teilte auch der LGBTI-Verein Gerede aus Dresden, wo sich Frauenberger vor seinem Umzug nach Göttingen engagierte. (cw/ots)