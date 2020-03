Das Ende einer politischen Karriere in Amerika

Andrew Gillum war zwischen 2014 und 2018 Bürgermeister von Tallahassee, der Hauptstadt von Florida. Bei der Wahl 2018 um das Gouverneursamt des US-Bundesstaats unterlag der Politiker der Demokratischen Partei nur knapp

Von Paul Schulz

Heute, 06:01h, noch kein Kommentar

Wir bleiben mal bei den Fakten: Andrew Gillum galt bislang als aufsteigender Star in der Demokratischen Partei der USA. 2018 war er bei der Wahl um das Amt des Gouverneurs des Bundesstaates Florida nur knapp dem republikanischen Gegner unterlegen. Hauptberuflich kommentiert er politische Ereignisse auf CNN und MSNBC – oder hat das zumindest bis letzte Woche getan. Er ist verheiratet, mit einer Frau, und hat drei Kinder.



Am Freitag der letzten Woche wurde der Notarzt zu einem Hotelzimmer in South Beach, dem schwulsten Teil von Miami, gerufen. Die Sanitäter fanden, als sie den Raum betraten, drei Männer vor – und wenig später drei Plastiktütchen mit einer weißen, körnigen Substanz. Bei der handelte es sich, so stellte sich nach Laboruntersuchungen heraus, um Crystal Meth.



Es war ein relativ klares, wenn auch aufgeregtes Bild: Einer der Männer im Zimmer versuchte, den nach einer Überdosis auf dem Bett kollabierten zweiten Mann wieder zu Bewusstsein zu bringen. Der dritte Mann übergab sich derweil im Bad und war mindestens so betrunken, dass er erst deutlich später überhaupt vernehmungsfähig war. Dieser Mann war Andrew Gillum. Der bewusstlose der drei Männer arbeitet als schwuler Sexworker. Festgenommen wurde niemand.

"Ich gebe zu, zu viel getrunken zu haben"

Gillum war jedoch "unfähig, auf Fragen der Polizei zu antworten", und stand, neben Alkohol, wohl noch unter dem Einfluss einer anderen Substanz, sagte aber, er habe "sich nicht am Konsum von Drogen beteiligt". Und zwar noch am Morgen des gleichen Tages, in einem Statement gegenüber den Medien.



"Ich war letzte Nacht bei einer Hochzeitfeier, als der Notarzt gerufen werden musste, um einem meiner Freunde zu helfen. Ich gebe zu, zu viel getrunken zu haben, habe aber keine Methamphetamine genommen", heißt es in Gillums Aussage: "Ich entschuldige mich bei meinen Unterstützern in Florida für die Unruhe, die das in unsere Bewegung bringt. Für die fantastische Arbeit der Rettungssanitäter bin ich sehr dankbar. Ich werde die nächsten Wochen mit meiner Familie verbringen und bitte darum, meine Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren."



Am Sonntagabend veröffentlichte der Politiker eine weitere Pressemitteilung und gab bekannt, er werde sich wegen seines Alkoholmissbrauchs einer Therapie in einem Rehabilitations-Zentrum unterziehen: "Nach langen Gesprächen mit meiner Familie und gründlicher Selbstreflektion, habe ich mich dafür entschieden, mir Hilfe zu suchen", erklärte Gillum – und lieferte eine ausführliche Begründung: "Seit dem Ende meines Wahlkampfes bin ich einer Depression verfallen, die dazu geführt hat, dass ich Alkohol missbraucht habe. Mein Vater war Alkoholiker und ich wurde als Kind Zeuge seiner Erkrankung. Ich weiß um den Schaden, den sie anrichten kann, wenn sie unbehandelt bleibt." Ebenso sei ihm bewusst, dass Alkoholismus "oft nur ein Symptom für noch größere innere Kämpfe" sei, schrieb der Politiker. "Ich möchte an mir als Mensch arbeiten können, und heilen, um dann der Welt als vollständigere Person wieder gegenübertreten zu können. Das alles war und ist ein wichtiger Moment für mich."



Homophober Spott vom politischen Gegner



Das ist er leider auch für die Republikaner. Matt Gaetz, der für sie den Bundesstaat Florida im US-Repräsentantenhaus vertritt, twitterte über Gillum, seinen nun ehemaligen politischen Rivalen: "Wir alle sollten @AndrewGillums Privatsphäre respektieren, während er zu erklären versucht, warum er einer von drei Männern in einem Hotelzimmer mit drei Tüten Meth war und zu breit; um mit der Polizei zu sprechen. Ich weiß, was sie alle denken: Das ist in Zeiten von Covid-19 wirklich nicht sonderlich hygienisch." Und er fügte, in einem zweiten Tweet hinzu: "Nur einer von uns beiden nimmt Meth in Hotelzimmern mit anderen Jungs: Du!"



Für so etwas ist die Demokratische Partei der USA mitten im Präsidentschaftswahlkampf sicher nicht dankbar, auch wenn Joe Biden die Vorwahl in Florida klar gewann.



Aber, bleiben wir bei den Fakten: Ein verheirateter hetero Mann mit drei Kindern wird, mindestens sehr betrunken, in einem Hotelzimmer in Miami mit Drogen und einem bewusstlosen schwulen Sexworker aufgegriffen und redet danach darüber, ein vollständigerer Mensch zu werden, während die politische Konkurrenz ihn offen und homophob verspottet. So klingt das Ende von politischen Karrieren in Amerika.