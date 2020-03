Sebastián Vega in Aktion: "Ich fühle mich wirklich befreit"

Von Paul Schulz

Heute, 15:20h,

Jetzt hat auch der Basketball seinen offen schwulen Superstar. Der kommt aus Argentinien und inszenierte sein Coming-out nicht groß in den Massenmedien, sondern machte es via Instagram und Co. einfach schnell selbst. "Die Wahrheit ist befreiend", schrieb Sebastián Vega am 10. März in einem Post und veröffentlichte dazu einen Brief an seine Fans, in dem er erzählte, dass er lange mit sich und seiner Sexualität gekämpft habe, nun aber endlich nicht mehr lügen wolle.



Vega wuchs in Gualeguaychu auf, etwa 125 Meilen nördlich von Buenos Aires, einer Gegend, in der Homosexualität lange noch nicht so akzeptiert ist wie in den argentinischen Metropolen. In seinem Coming-out-Brief berichtet der Zwei-Meter-Mann, wie er erst versuchte, eine Frau zu treffen, um ein "heterosexuelles Leben" zu führen, sich im Laufe der Zeit aber seinen Gefühlen für Männer nicht entziehen konnte. "Und dann traf ich denjenigen, der für die nächsten sechs Jahre mein Partner werden sollte."

Unterstützung von der Familie

Als er diesen Mann traf, beschloss Vega, sich gegenüber seiner Familie zu outen. Der 31-Jährige schreibt, er habe große Angst gehabt, es seinem Vater zu erzählen, weil er immer angenommen habe, dass der ihn dann zu Hause raus schmeißen würde. Zu seiner Überraschung akzeptierten und unterstützten seine Eltern ihn jedoch vollständig: "Sie haben mir gezeigt, dass sich nichts ändern wird, dass die Dinge und ihre Liebe zu mir gleich bleiben. Dass meine sexuelle Orientierung nichts daran ändert, wer ich als Person war (und bin)."



Er habe sich entschlossen, seine Homosexualität nicht weiter zu verstecken, "um anderen Sportlern zu helfen, es auch zu tun", erklärte der Spieler in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Dort beschrieb er auch die Reaktionen nach dem Coming-out: "Ich hatte solche Angst. Und jetzt ist sie weg. Sie behindert mich nicht mehr. Ich fühle mich wirklich befreit. Ich habe gemerkt: Es war lange her, dass ich ohne das riesige Gewicht der Angst auf meinen Schultern durch die Welt gegangen bin."



Kaum Vorbilder für Vega in Argentinien



Obwohl Argentinien vergleichsweise fortschrittliche Gesetze in Bezug auf LGBTI-Rechte hat, bestehen innerhalb der Gesellschaft konservative Einstellungen zu Sexualität und Geschlechtsnormen weiter. "Leider ist Homosexualität im Sport immer noch ein Tabuthema", erklärte Vega. "Es ist sehr schwierig zu sagen, dass du schwul bist. Du sollst männlich und macho sein, um nicht als schwächer als die anderen wahrgenommen zu werden."



Seine Teamkollegen hätten ihn nach seinem Coming-out jedoch komplett unterstützt, so der Basketballer weiter. Einige hätten sich sogar für frühere homophobe Kommentare entschuldigt. "Das Schönste von allem ist, dass sich im Team nichts zum Negativen verändert hat – im Gegenteil, es ist alles viel besser geworden", erklärte er. "Wir haben einen stärkeren Zusammenhalt als vorher." Er bedankte sich auf seinen Social-Media-Kanälen auch für die Unterstützung: "Für die unendlichen Botschaften der Zuneigung und des Respekts, die ich erhalten habe: Danke. Ihr habt mich sehr gerührt."