Sexparty in Barcelona: Acht Männer festgenommen

Statt sich in einer Orgie zu vergnügen, mussten acht Teilnehmer einer Sexparty auf die Polizeiwache

Heute, 15:12h,

Die katalanische Zivilpolizei Mossos d'Esquadra hat am Freitag in Barcelona acht Männer im Alter von 23 bis 34 Jahren bei einer geplanten Sexparty in einer Touristenwohnung festgenommen. Wie die Tageszeitung "El País" meldet, war der offizielle Grund der Verhaftung Drogenbesitz.



Die Polizei hatte einen telefonischen Tipp von einem Mann erhalten, der als einer von 20 bis 30 Männern zur Party eingeladen worden sei. Der Informant habe aber kalte Füße gekriegt, weil Katalonien mit aktuell rund 5.000 nachgewiesen Covid-19-Fällen zu den am schlimmsten betroffenen Regionen Europas zählt. Er habe den Behörden Ort und Zeitpunkt der Party genannt.



Daraufhin hätten Beamte in Zivil an der Tür geklingelt und seien ins Haus gelassen worden, weil sie für Teilnehmer gehalten worden seien. Als sie sich an der Wohnungstür als Polizisten identifiziert hätten, seien sie ohne Widerstand gegen 22.30 Uhr in die Räumlichkeiten hineingelassen worden. Sie konnten dabei mehrere illegale Drogen sicherstellen, darunter Kokain, Speed, Crystal Meth und Ecstasy.

Corona-Verdacht bei einem der Teilnehmer

Einer der Teilnehmer habe laut einem Bericht der Nachrichtenagentur EFE gehustet, weshalb ein Corona-Test bei ihm durchgeführt wurde. Dieser sei aber negativ gewesen.



In Spanien gibt es wegen der Corona-Pandemie bereits seit vergangenem Monat eine strenge Ausgangssperre. Die 46 Millionen Einwohner dürfen ihr Zuhause nur noch verlassen, um zur Arbeit oder zum Einkaufen zu gehen oder ihren Hund Gassi zu führen. Bei Zuwiderhandlung drohen Geld- oder sogar Haftstrafen. Ob die Sexparty-Teilnehmer nicht nur wegen Drogenbesitzes, sondern auch wegen Umgehen der Ausgangssperre belangt werden sollen, ist bislang nicht bekannt. (cw)