DAF-Sänger Gabi Delgado verstorben

Heute, 10:06h,

Gabriel "Gabi" Delgado-López ist tot. Der Sänger der Elektro-Punk-Gruppe Deutsch Amerikanische Freundschaft (DAF) ist nach Angaben seines Managements "am Abend des 22.03.2020 völlig überraschend mit nur 61 Jahren verstorben". Die Todesursache ist bislang nicht bekannt. Weiter heißt es in einer Mitteilung auf Facebook: "Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Ehefrau Jane und seinem kongenialen Musikerkollegen Robert Görl. Mach es gut Gabi, 'als wärs das letzte Mal'."



Delgado sorgte mit homoerotischen Anspielungen und schwuler Ästhetik in Liedern für Aufsehen. Am bekanntesten war die Singleauskopplung "Der Räuber und der Prinz" aus dem Jahr 1981 ("Ein schöner junger Prinz / Verirrte sich im Wald / Da packten ihn die Räuber / Doch einer von den Räubern / Liebte diesen Prinzen").

Mal Lederschwuler, mal Skinhead, mal Opernbesucher

In einem "taz"-Interview aus dem Jahr 2017 sagte Delgado, dass er gerne mit Identitäten spiele: "Ich steh zum Beispiel total auf Tribes. Ich will aber keinem Tribe angehören. Denn ich will an einem Tag lederschwul sein, an einem anderen Tag will ich Skinhead sein, und an einem weiteren Tag will ich im Anzug in die Oper gehen."



DAF war 1978 in Wuppertal gegründet worden und gilt heute neben Bands wie Kraftwerk als eine der Pioniere der elektronischen Musik in Deutschland und als Wegbereiter der Neuen Deutschen Welle sowie von Techno und House. Mit Hits wie "Tanz den Mussolini", "Verschwende deine Jugend", "Alle gegen alle" und "Kebab-Träume" war die Band auch international bekannt.



Die Musikgruppe löste sich bereits 1982 auf, daraufhin verfolgten Delgado und sein Bandkollege Robert Görl Soloprojekte. 1986 kehrte DAF mit einem englischsprachigen Album zurück, in den Nullerjahren gab es eine erneute kurzzeitige Reunion. (dk)