Trumps Bibelkreis-Chef: Gott schickte Corona, weil er sauer auf Homosexuelle ist

Pfarrer Ralph Drollinger gibt eine christliche Rechtfertigung für selbst die kaltherzigsten Projekte der Trump-Regierung

Heute, 15:27h,

Der evangelikale Pfarrer Ralph Drollinger betet jeden Mittwochvormittag als Chef der "White House Bible Study Group" mit Kabinettsmitgliedern wie Außenminister Mike Pomeo, Bildungsministerin Betsy DeVos und Gesundheitsminister Alex Azar. Außerdem liefert der 65-Jährige laut BBC fast jede Woche achtseitige Bibel-Newsletter an Präsident Donald Trump – dieser schreibe manchmal Anmerkungen zurück, so Drollinger.



In der neusten Ausgabe dieses Newsletters vom 23. März geht Drollinger ausdrücklich auf die Corona-Krise ein: Der 2,18 Meter große ehemalige Basketball-Profi zeigt darin mit dem Finger auf jene, die schuld an der Pandemie seien. Demnach habe Gott den Virus geschickt, weil er sauer auf drei Arten von Menschen sei: die Anhänger der "Religion des Umweltschutzes" sowie Menschen, die "verdorbene Gedanken" oder die eine "Neigung zum Lesbentum und zur Homosexualität" hätten.

Drollinger: Ein zorniger Gott hasst alle Nicht-Christen

Der mit Bibelzitaten gespickte Newsletter trägt die Überschrift "Richtet Gott heute über Amerika?" und führt aus, dass die Corona-Pandemie zwar auf Gottes "Zorn" zurückzuführen sei. Allerdings seien die meisten Amerikaner noch immer "treu" gegenüber Gott. Deshalb hätten die USA noch nicht den Status von Sodom und Gomorrha erreicht. "Ganz im Gegenteil: Amerika ist heute bevölkert von mehreren zehn Millionen treuen Anhängern von Christus", heißt es in dem Regierungsdokument. Es gebe nur eine "kleine Minderheit", die "ungehorsam" gegenüber Gott sei. Gläubige hätten aber erlaubt, dass sich diese gottlosen Menschen im Regierungsapparat, im Bildungssystem und in den Medien breit gemacht hätten. Dies müsse "mit Gottes Hilfe" rückgängig gemacht werden.



Drollinger veranstaltet laut "The Intercept" auch ähnliche Bibelkurse im US-Kongress – hier sogar zwei Mal die Woche. Diesem Bibelkreis sollen 52 Senatoren und Abgeordnete angehören, die allesamt Mitglieder der Trump-Partei sind, darunter auch hochrangige Politiker wie der republikanische Fraktionsvorsitzende im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy.



Die Newsletter von Drollinger liefern religiöse Unterstützung für vielen Projekte der Trump-Regierung. So verteidigte der Pfarrer etwa mit biblischen Zitaten, dass Migranten-Kinder zwangsweise von ihren Eltern getrennt werden, oder sprach sich für niedrigere Steuern für die wohlhabendsten Amerikaner aus. Besonders aggressiv geht er auch gegen den Islam vor, der nur ein schlechtes "Plagiat" des christlichen Glaubens sei und ausnahmslos alle internationalen Terroristen hervorbringe.



Viele homophobe Geistliche machen traditionell bei Naturkatastrophen oder anderen negativen Ereignissen queere Menschen verantwortlich. Drollinger ist auch beim Coronavirus nicht der erste, der die Schuld auf sexuelle Minderheiten schiebt (queer.de berichtete). Allerdings ist er bislang der einflussreichste. (dk)