Der fatale Blowjob mit dem besten Kumpel

Franky und Ballas sind seit Ewigkeiten beste Freunde. Als Stars des Schwimm-Teams sind sie beliebt in der High School und begehrt bei den Mädchen. Ein Teenager-Leben wie aus dem Hollywood-Bilderbuch…



Bis sich die beiden in der Nacht von Frankys 17. Geburtstag im betrunkenen Zustand sexuell näher kommen. Doch nach dem Blowjob ist plötzlich ist alles anders: Ballas will mit Franky nichts mehr zu tun haben, und die Gerüchteküche in der Schule brodelt.

Das Chaos des (queeren) Erwachsenwerdens



EuroVideo hat eine deutsche Synchronfassung von "Giant Little Ones" fürs Heimkino veröffentlicht

Franky erlebt Mobbing und Gewalt, aber auch Solidarität und eine neue Nähe zu seinem Vater, der selbst seit einigen Jahren schwul lebt. Allmählich wird dem Teenager klar, worauf es im Leben wirklich ankommt – und wer er sein möchte.



Für seine Regiearbeit "Giant Little Ones" packt der kanadische Regisseur Keith Behrman das Chaos des (queeren) Erwachsenwerdens in einen mitreißenden Soundtrack und furios choreografierte, leuchtende Bilder. Neben den Newcomern Josh Wiggins und Darren Mann glänzen die Schauspielstars Kyle MacLachlan ("Twin Peaks") und Maria Bello ("Prisoners") in den Nebenrollen.



Behrmans berührender Film über Freundschaft unter Jungs, Homophobie in der Schule, Selbstfindung und die erste große Liebe wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, darunter u.a. der Publikums-Award als "Best International Feature" beim Göteborg Film Festival sowie der Leo-Award für Darren Mann als "Beste männliche Hauptrolle". Darüber hinaus wurde "Giant Little Ones" beim Toronto International Film Festival mit einer Nominierung als "Best Canadian Feature Film" geehrt.



Jetzt ist "Giant Little Ones" als DVD, Blu-ray und digital erhältlich. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

Infos zum Film



Giant Little Ones. Coming-of-Age-Film. Kanada 2018. Regie: Keith Behrman. Darsteller: Josh Wiggins, Darren Mann, Taylor Hickson, Maria Bello, Kyle MacLachlan. Laufzeit: 94 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung, englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 12. EuroVideo Medien