QueerCoronaSupport

Spendenaufrufe, Nachbarschaftshilfen, virtuelle Jugendgruppen, Kultur- und Fitness-Streams, Beratungsangebote: die Community reagiert auf die Corona-Krise mit einigen speziellen Angeboten – und bedürftigen Appellen. queer.de bietet auf dieser Seite einen ständig aktualisierten Überblick (Ergänzungen bitte ).





Bundesweit



Die Deutsche Aids-Hilfe bietet weiterhin ihren Gay Health Chat an. Auch bietet sie eine Übersichtsseite zum Thema Corona.



Der LSVD hat eine umfangreiche Übersichtsseite zusammengestellt, von allgemeinen Informations- und Hilfsangeboten zu speziellen für Teile der Community wie Jugendliche, Ältere, Regenbogenfamilien oder Refugees. Auch Hinweise zur Rechtslage etwa bei Blutspenden oder Lesetipps runden das Angebot ab.



Der Bundesverband Trans* bietet auf seiner Übersichtsseite spezielle Hinweise sowie Infos zu den Beratungsnetzwerken im ganzen Land. Für Jugendliche gibt es weiterhin das In&Out-Beratungsangebot des Jugendnetzwerks Lambda. Das Projekt Queer Refugees kann via Webseite samt Beratungs- und Kontaktangebot weiter in Anspruch genommen werden und listet Anlaufstellen im ganzen Land.

Weitere Hotlines und Angebote auch allgemeinerer Art oder zu weiteren Themen bieten der LSVD und CSD Deutschland.





Baden-Württemberg



Die Rosa Hilfe Freiburg organisiert eine Nachbarschaftshilfe.



PLUS in Mannheim, die Psychologische Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar, bietet Beratung derzeit in telefonischer oder elektronischer Form an (Infos).



Der queere Sportverein Abseitz Stuttgart bietet Online-Trainings an.





Bayern



Das Sub in München bietet Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr unter 089/8563464-24 weiterhin eine Beratung an, als Video-Call ist sie nach Vereinbarung unter Beratung@subonline.org möglich.



Auch das Fliederlich in Nürnberg bietet derzeit nur Beratungsangebote per Email oder Telefon zu Geschäftszeiten.





Berlin



Das Karada House bietet Nachbarschaftshilfe für "queere Menschen, Frauen* und anderweitig marginalisierte Menschen" an (Einkauf, Mahlzeiten, Gespräche) und sucht ehrenamtlich Helfende: alle Infos. Die Organisatoren haben auch einen Notfall-Fonds aufgelegt und bitten um Spenden. Gladt e.V. bietet zudem Unterstützung für "Schwarze, indigene und of Color queere Menschen" (Infos bei Facebook).



Spendenaufrufe: Aufgrund der wochenlangen Schließung stehen viele Einrichtungen der Szene vor finanziellen Engpässen. Das Schwuz bittet bei startnext um Spenden – und bietet diverse Gegenleistungen. Um Spenden bitten u.a. auch das SO 36 und Böse Buben e.V.. Weitere Spendenaufrufe listet die Siegessäule.



Der Checkpoint Berlin ist weiterhin für Beratung und Tests zu sexueller Gesundheit geöffnet, bittet aber um telefonische Rücksprache (Webseite). Das Mann-O-Meter bietet weiter telefonische und Online-Beratung, sein Überfalltelefon und Tests auf HIV und sexuelle Krankheiten samt PrEP-Check (Webseite). Die Schwulenberatung berät ebenfalls weiter, hat aber ihre Gruppen- und Gesprächsangebote eingeschränkt (Webseite). Die Mitarbeitenden des LSVD Berlin-Brandenburg beraten in ihren jeweiligen Gebieten weiter und bitten um Kontakt per Email.



Die AHA bietet ihre Caféabende montags, donnerstags und sonntags virtuell über die Plattform zoom.us an. Mehr Infos.



Die Siegessäule verteilt ihre April-Ausgabe an mehreren öffentlichen Auslagestellen – und bringt sie teilweise auch zu Briefkästen. Alle Infos. Zur Unterstützung des Magazins gibt es zudem ein Epaper als Einzelausgabe oder Abo.



Die Buchhandlung Prinz Eisenherz bietet eine versandkostenfreie Lieferung ihrer Angebote.



Livestreams: Das BKA bietet am 28. März Neuköllnical von Ades Zabel & Company. Das Schwuz lädt am 29. März zur virtuellen Clubnacht im Rahmen von United We Stream. Jede Samstagabend bietet Margot Schlönzke bei Facebook ihre "Quarantäneshow". Bei allen Streams wird um Spenden gebeten.





Brandenburg



Rat und Tat in Potsdam bietet weiterhin Beratung in seinen Räumlichkeiten an, allerdings nach vorheriger Anmeldung. Die LKS bietet Beratung per Email oder Telefon (Infos).



queerNB in Neubrandenburg bietet Beratung per Email und Telefon und einen virtuellen Stammtisch. Infos.





Hamburg



Hein & Fiete bietet montags, dienstags und mittwochs von 16 bis 20 Uhr Beratung unter 040/240333 und vor Ort (samt HIV-Heimtest) (Infos).





Hessen



Das queere Zentrum Darmstadt ist geschlossen – Hauptamtler bieten aber telefonische Beratung. Auch gibt es dienstags und freitags eine Online-Konferenz für queere Jugendliche. Infos.





Niedersachsen



Der Andersraum Hannover bietet Webinare, Video-Beratung, einen virtuellen Jugendtreff und Bibliotheks-Versand.





Nordrhein-Westfalen



Nachbarschaftshilfe in Köln für Frauen und LGBTQIA+ Personen, die Unterstützung brauchen, weil sie ein schwaches Immunsystem haben, chronisch krank oder älter sind sowie Menschen, die in Quarantäne sind, organisiert sich über die Seite COMMUNITY RELIEF FOR COVID-19 COLOGNE. Das Rubicon sammelt weitere Angebote.



Der SC Janus Köln bietet digitale Fitness.





Rheinland-Pfalz



Die Bar jeder Sicht in Mainz bittet um Spenden (und bietet alternativ die Möglichkeit, zukünftige Getränke bereits jetzt zu zahlen, um Engpässe des Zentrums zu vermeiden). Beratungstermine können per Email vereinbart werden.



Das SCHMIT-Z in Trier bietet Beratung per Whatsapp und Skype und bittet um Spenden.





Saarland



Der Checkpoint des LSVD bietet weiterhin seine Beratungsangebote an.





Sachsen



Die Mitarbeitenden der Rosalinde Leipzig sind zu ihren diversen Beratungs- und Arbeitsbereichen im Homeoffice zu erreichen (Infos). Auch Gerede Dresden bietet Telefon- und Mailberatung (Infos).





Diese Liste ist nicht vollständig. Vereine, Organisationen und Stellen (etwa lokale und regionale Aids-Hilfen oder queere Zentren) in Deiner Nähe können weiterhin Beratung oder spezielle Supportangebote oder virtuelle Treffen bieten. Besondere Hinweise bitte an uns.