Weitere "Geistliche" geben Homosexuellen Schuld an Corona-Krise

Im Irak hat der einflussreiche schiitische Geistliche Muktada al-Sadr gleichgeschlechtliche Ehen als einen der Gründe für die Ausbreitung des Coronavirus bezeichnet. "Ich rufe deshalb alle Regierungen dazu auf, diese Gesetze (zur Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen) unmittelbar und ohne Zögern aufzuheben", schrieb Al-Sadr am Samstag bei Twitter. Damit könnten sie auch Buße tun für ihre Schuld, so al-Sadr laut dpa.



Al-Sadr veröffentlichte die homofeindliche Botschaft im Rahmen seiner "Nachrichten aus dem Himmel"-Reihe bei Twitter

Im Irak, der mehrheitlich von Schiiten bewohnt wird, steht gleichgeschlechtlicher Sex zwar nicht explizit unter Strafe. Irakische Behörden nutzen aber Gesetze zu Prostitution und zum Erhalt der öffentlichen Ordnung, um zu bestrafen, so die dpa. Menschenrechtler werfen der Regierung zudem vor, insbesondere schwule Männer nicht ausreichend vor Verfolgung zu schützen. Immer wieder kam es zu Ermordungen tatsächlicher oder vermeintlich schwuler Männer, oft durch Milizen (queer.de berichtete).



Al-Sadr hatte immer wieder gefordert, Homosexualität unter anderem durch Gebete "auszulöschen"(queer.de berichtete). Auch "Cross-Dressing" und die "Nicht-Befolgung traditioneller Geschlechterrollen" lehnte der Geistliche, Milizenführer und Schiiten-Politiker als "im Islam verboten" ab. Zugleich hatte er mehrfach öffentlich gefordert, dass seine Anhänger keine Gewalt gegenüber Homosexuellen ausüben sollten.



Im Irak haben sich nach offiziellen Angaben bisher rund 460 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. 40 Menschen sind nach einer Erkrankung an Covid-19 verstorben.

"Gottes Strafe für die Sünden der Menschen"

Eine ähnliche Äußerung wie die von al-Sadr hatte in den letzten Tagen für Empörung in der Ukraine (knapp über 300 Infektionen, 8 Tote) gesorgt: Filaret Denyssenko, der Bischof und Ehrenpatriarch der Orthodoxen Kirche des Landes, sagte in einem am Sonntag veröffentlichten TV-Interview: "Eine Epidemie ist Gottes Strafe für die Sünden der Menschen. Und wir denken darüber nach, wie wir diese Epidemie loswerden können, und die Regierungen aller Staaten, einschließlich unserer, ergreifen die richtigen Maßnahmen, um Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Aber die Ursache des Coronavirus ist die Sündhaftigkeit der Menschheit."



Auf die Frage, wie er sich selbst vor dem Virus schützen werde, sagte der 91-Jährige in dem Interview: "Ich glaube, dass der Herr mich beschützen wird, er wird mir nicht erlauben, krank zu werden, weil ich der Kirche dienen muss."

Weiter sagte der Bischof der 2018 von Moskau losgelösten Kirche: "Die Menschen verteidigen nicht das Gute, sondern das Böse. Sie schützen es nicht nur, sondern sie verbreiten es. Ich meine vor allem die gleichgeschlechtliche Ehe."



Mitte März hatte bereits Metropolit Mark, der russisch-orthodoxe Erzbischof von Berlin und Deutschland, die Nicht-Anerkennung des "gottgegebenen Unterschieds zwischen Mann und Frau" als einen der Gründe für die Corona-Krise ausgemacht (queer.de berichtete). Zuvor hatten unter anderem ein evangelikaler US-Prediger und ein israelischer Rabbi das Virus als Rache für ein vermeintliches Handeln gegen die Natur dargestellt (queer.de berichtete). Auch in der letzten Woche hatte ein einflussreicher US-Prediger, der Chef des Bibelkreises des Weißen Hauses ist, vermutet, dass Gott den Virus geschickt habe, weil er unter anderem sauer sei auf Menschen, die "verdorbene Gedanken" oder eine "Neigung zum Lesbentum und zur Homosexualität" hätten (queer.de berichtete).