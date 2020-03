Corona-Infektion: Klaus Wowereits Partner gestorben

Kubicki (l.) und Wowereit 2014 bei einer Feier zur Verabschiedung des Regierenden Bürgermeisters aus seinem Amt (Bild: Screenshot TV Berlin

Der langjährige Partner von Berlins früherem Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit ist tot. Das berichtete am Samstagabend die "Bild am Sonntag" in einer Vorabmeldung unter Berufung auf Bekannte des Paares. Auch der rbb vermeldete am Abend den Tod von Jörn Kubicki.



Der Neurochirug starb den Meldungen zufolge nach einer langjährigen Lungenkrankheit und einer Infektion mit Coronaviren an Herzversagen. Vor wenigen Wochen habe der 54-Jährige berichtet, dass er schwer unter COPD leide und kaum noch laufen könne, so "Bild". Die Chronische obstruktive Lungenerkrankung ist behandelbar, aber nicht heilbar.



Am späteren Samstagabend bestätigte Wowereits Anwalt Christian Schertz gegenüber der dpa den Tod Kubickis. "Weitere Erklärungen werden hierzu nicht erfolgen und wir bitten, die Privatsphäre von Herrn Wowereit zu respektieren." Nähere Angaben zur Todesursache machte der Agenturbericht zunächst nicht. Laut "Berliner Morgenpost", die den Tod ebenfalls mit dem Corona-Virus und der bestehenden Lungenerkrankung in Verbindung brachte, verstarb Kubicki am Samstagvormittag in der Charité.



Kubicki, ein Cousin zweiten Grades des FDP-Politikers Wolfgang Kubicki, und Wowereit hatten fast 30 Jahre zusammengelebt, seit 2005 in einer gemeinsamen Wohnung. Der heute 66-jährige SPD-Politiker hatte Kubicki wenige Monate nach seinem Coming-out 2001 der Öffentlichkeit vorgestellt. Seitdem trat das Paar, das nie vor einen Standesbeamten ging, oft gemeinsam auf.

Wowereit leitete die Hauptstadt vom Juni 2001 bis zum 11. Dezember 2014 und war von 2009 bis 2013 einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD.



Jörn Kubicki, der Mann von Klaus Wowereit, ist verstorben. Unser allerherzlichstes Beileid und tiefstes Mitgefühl gelten Klaus Wowereit und seiner Familie. pic.twitter.com/USI21Z7nXk Hirschfeld-Stiftung (@mhstiftung) March 28, 2020 Twitter / mhstiftung

"Dieses verdammte Coronavirus. Welch traurige Nachricht!", schrieb die Berliner SPD-Politikerin Sawsan Chebli am Samstagabend bei Twitter. "Jörn Kubicki war ein so liebenswürdiger, so bescheidener, so offener Mensch mit einem riesigen Herz. Er wird uns fehlen. Möge er in Frieden ruhen." Europaparlaments-Vizepräsidentin Katarina Barley (SPD) meinte in dem sozialen Netzwerk: "Mein herzliches Beileid. In Gedanken bei dir, lieber Klaus Wowereit!"



"Einfach traurig und sprachlos", kommentierte der schwule Berliner SPD-Politiker Tom Schreiber die Todesmeldung auf Facebook. "Wir trauern um Jörn Kubicki. Unser aufrichtes Beileid gilt Klaus", meinte der Regisseur Rosa von Praunheim. "Mit Erschütterung haben wir gerade erfahren, dass Jörn Kubicki verstorben ist", schrieb am Abend der Ortsverein der SPD im Schöneberger Nord-Westen. "Wir sind in Gedanken bei seinem Ehemann Klaus Wowereit und seiner Familie."



Laut der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung wurden bis zum frühen Samstagabend in der Hauptstadt bislang 2337 Corona-Fälle bestätigt. Neun Personen waren an den Folgen einer Infektion verstorben. Im Krankenhaus behandelt würden derzeit 300 Personen, davon 64 intensivmedizinisch.



mehrfach aktualisiert